الثلاثاء, 28 يناير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
18 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

اختتام دورة فن الجبسيّات بجمعية المرأة العمانية بجعلان بني بو حسن

الثلاثاء 28 يناير 2020 07:34 م بتوقيت مسقط

اختتام دورة فن الجبسيّات بجمعية المرأة العمانية بجعلان بني بو حسن

 

جعلان بني بو حسن - علي برياء

 

اختتمت لجنة المشغولات بجمعية المرأة العمانية بجعلان بني بوحسن، الدورة التدريبية في فن الجبسيات، والتي استمرت لمدة شهر.

 واستهدفت الدورة عضوات الجمعيّة لتدريبهن على حرفة الجبسيات؛ بهدف تأهيل وتدريب المرأة على فتح مشاريعهن الخاصة لزيادة دخل الأسرة وتحسين الوضع الاجتماعي لأسرهن.

ونظّمت الجمعية دورة قبل ذلك على حرفة الجبسيات ضمن برنامج حرفيات قصيرة المدى والتي استمرت لمدة شهرين بمقر الجمعية بالتعاون مع هيئة الحرفيين بمحافظة جنوب الشرقية.

وقالت هدى بنت سلطان بن ماجد، رئيسة جمعية المرأة العمانية بجعلان بني بوحسن، أنّ هذه الدورة شجعت عضوات الجمعية ونساء الولاية على الالتحاق بها، والتي تقدم مجانًا بهدف تمكين وتأهيل النساء على فتح مشاريعهن الصغيرة والمتوسطة.

 وأضافت أنها تتمنى فتح أسواق ترويجية لهذه الأسر من خلال المشاركة بالمعارض والتسويق لمنتجاتهم لتحسين دخل الأسر، وتحسين وضعهم الاقتصادي، والمحافظة على حرف الآباء والأجداد وتطويرها لتواكب العصر الحديث.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

18 أبريل 2016

اختتام فعاليات "أسبوع سلامة الغذاء" بجعلان بني بو حسن

المزيد

27 يناير 2019

بنك مسقط يحتفل بافتتاح ملعب فريق الغنيمية بجعلان بني بو حسن

المزيد

14 يونيو 2015

نادي حروف الثقافي بجعلان بني بو حسن يدشن مبادرة قرائية

المزيد

26 ديسمبر 2018

تدشين مشروع "غراس يدي" بجعلان بني بو حسن

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"الدولة": جلسة تأبينية للسلطان قابوس فقيد عُمان والأمة.. والدعاء بالتوفيق لجلالة السلطان هيثم بن طارق

عمان - الدولة والشورى

5% زيادة في إجمالي التداولات العقارية إلى نحو 2.8 مليار ريال في 2018

الاقتصاد - محلي

تدشين النسخة التاسعة من "جائزة الرؤية الاقتصادية" بشراكة استراتيجية مع "الغرفة"

مبادرات الرؤية - جائزة الرؤية الإقتصادية

هطول أمطار على بعض المناطق بمسقط.. وأجواء باردة على معظم المحافظات

المحليات - أخبار

إعلان "صفقة القرن" اليوم

دولي - أخبار

تدشين "مركز عمان للهيدروجين".. ومذكرة تفاهم لإنشاء أول شركة للتصنيع والتصدير

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

توقعات بمنخفض جوي وموجة برد شديدة في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

"الزراعة" تحذر من انتشار كائن بحري سام على شواطئ صلالة

المحليات - أخبار

المدرسة السعيدية في جوادر

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

4 دول عربية ضمن "الأكثر فسادا" في العالم

دولي - أخبار

هل نحن مستعدون لضريبة القيمة المضافة؟

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

5 دول عربية ضمن أفضل 40 دولة في الانفتاح الثقافي وجودة الحياة

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة