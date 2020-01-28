اختتام دورة فن الجبسيّات بجمعية المرأة العمانية بجعلان بني بو حسن

جعلان بني بو حسن - علي برياء

اختتمت لجنة المشغولات بجمعية المرأة العمانية بجعلان بني بوحسن، الدورة التدريبية في فن الجبسيات، والتي استمرت لمدة شهر.

واستهدفت الدورة عضوات الجمعيّة لتدريبهن على حرفة الجبسيات؛ بهدف تأهيل وتدريب المرأة على فتح مشاريعهن الخاصة لزيادة دخل الأسرة وتحسين الوضع الاجتماعي لأسرهن.

ونظّمت الجمعية دورة قبل ذلك على حرفة الجبسيات ضمن برنامج حرفيات قصيرة المدى والتي استمرت لمدة شهرين بمقر الجمعية بالتعاون مع هيئة الحرفيين بمحافظة جنوب الشرقية.

وقالت هدى بنت سلطان بن ماجد، رئيسة جمعية المرأة العمانية بجعلان بني بوحسن، أنّ هذه الدورة شجعت عضوات الجمعية ونساء الولاية على الالتحاق بها، والتي تقدم مجانًا بهدف تمكين وتأهيل النساء على فتح مشاريعهن الصغيرة والمتوسطة.

وأضافت أنها تتمنى فتح أسواق ترويجية لهذه الأسر من خلال المشاركة بالمعارض والتسويق لمنتجاتهم لتحسين دخل الأسر، وتحسين وضعهم الاقتصادي، والمحافظة على حرف الآباء والأجداد وتطويرها لتواكب العصر الحديث.