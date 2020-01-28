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الجمعية العمانية للكتاب والأدباء تثري المكتبة العربية بـ 26 إصدارًا جديدًا

الثلاثاء 28 يناير 2020 07:33 م بتوقيت مسقط

2تفكيك مركزية السرد
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13-1-2020تحليق
الجمعية العمانية للكتاب والأدباء ترفد المكتبة العربية بـ (26) إصدارا
المشرب العذب (1)
بشجريات
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قلب آيل للخضرة copy
قيثارة الحب
وتحدث العلم شعرا - Copy
وتحدث العلم شعرا
وطن في حقيبة

 

مسقط - الرؤية

أعلنت الجمعية العمانية للكتاب والأدباء عن رفد الساحة الثقافية ب 26 إصدارا أدبيا جديدا متنوعا بين الشعر والرواية والقصة والمسرح والمقالات والبحوث العلمية والدراسات النقدية والتاريخ الاقتصادي والاجتماعي لسلطنة عُمان، وأدب الطفل، بذات هوية إصدارات الجمعية والتي راعت توحيد الشكل في توزيع الصور والخطوط، واستثمار ألوان شعار الجمعية المتمثل في حرف (نون) في عمل الهويّة والأقسام وتوزيع الشعارات، وذلك بالتزامن مع اقتراب الدورة الخامسة والعشرين لمعرض مسقط الدولي للكتاب، والتي ستقام خلال الفترة من 22 فبراير إلى 2 مارس 2020م،

وسجلت الجمعية العمانية للكتاب والأدباء هذا العام، تعاونها مع دار الآن ناشرون وموزعون (عمّان- الأردن) لإصدار المؤلفات الأدبية والفكرية البالغ عددها (25) إصدارًا، فيما تعاونت مع دار المؤلف في إصدار كتابها في أدب الطفل، والذي حمل عنوان "النمر العربي الأخير" للكاتبة أصيلة الحارثية.

ومثلت إصدارات هذا العام أجيالاً متنوعة من كتاب وباحثين من أعضاء الجمعية العمانية للكتاب والأدباء وهي تعبر عن عدد من المدارس والأساليب الفنية المتعددة التي غطّت مساحة كبيرة من المشهد الثقافي والإبداعي العُماني.

وقال المُكرم المهندس سعيد بن محمد الصقلاوي رئيس الجمعية العمانية للكتاب والأدباء: إنّ مشروع إصدارات الجمعية، يُعدّ واحدًا من أهم مشروعات الجمعية العُمانية للكتاب والأدباء بما يمثله من رؤية للنهوض بالكاتب والكتاب العمانيين والخروج بهما إلى نطاق شمولي أكثر اتساعًا يتجاوز التفاصيل الجغرافية المحدّدة للأدب العُماني والترويج له بأشكال إبداعية مبتكرة".

وأضاف أنّ الجمعية كانت حريصة على هويّة إصداراتها لجهة الإخراج والخط والشكل العام للكتاب وجاذبيته. وقد كانت الجمعية حريصة على بناء شراكات مع ناشرين عرب لهم حضورهم وتميزهم في مجال النشر والتوزيع. وقد وقعت الجمعية اتفاقا مع دار الآن ناشرون وموزعون من الأردن، لتميز عملها وإصدارتها.

وصدر حتى الآن عن الجمعية العُمانية للكتاب والأدباء منذ بداية المشروع في 2008م، أكثر من 160 عنوانا في العديد من المجالات الفكرية والإبداعية العمانية، شكّلت بمجموعها حضورًا وافرًا كل عام بما يتناسب مع رؤية وأهداف الجمعية والتي تخدم في المقام الأول الكاتب العُماني وتسويق منتجه الثقافي.

ومن إصدارات هذا العام في مجال الدراسات: "الجمال الصوتي.. تأريخه ورؤيته الفقهيّة" لبدر العبري، و"رؤية الجاحظ في عصري بني أمية وبني العباس" للدكتور سليّم الهنائي، و"الحركة العلمية في زنجبار وساحل شرق إفريقيا" للدكتور سليمان بن سعيد الكيومي، و"أماكن نسخ المخطوطات في عُمان" لحميد بن سيف النوفلي، و"قراءات في التاريخ الاقتصادي العماني"، من تحرير يونس بن جيل النعماني، و"تفكيك مركزية السرد.. قراءات في سيدات القمر للروائية جوخة الحارثية"، من إعداد وتقديم سمير درويش، و"قراءات سردية لمقامات أبي الحارث البرواني" لسعيد الصلتي، و"تحدث العلم شعرا.. تطور العقلية العربية والحياة العلمية في عُمان من نافذة الشعر التعليمي" للدكتور سالم بن سعيد البوسعيدي، وثلاثية "إلى ما قبل بابل، إلى ما بعد بابل، تقويض بابل" التي ترجمها وقدّم لها الدكتور خالد البلوشي، و"المشرب العذب.. قراءات في الشعر العماني" لمحمد بن سليمان الحضرمي.

و"في مجال الرواية: "موت في حياة ما" لجيهان رافع، و"عماني في جيش موسوليني" لماجد شيخان، وفي الشعر: "قيثارة حب" للأديب والشاعر الراحل محمود الخصيبي، و"أيام بمفاتيح صدئة" لطالب المعمري، و"قلب آيل للخضرة" لرقية الحارثية، و"نهاراتٌ بلا تجاعيد" لعبد الرزاق الربيعي، و"كلمات نباتية" لعبدالله خليفة عبد الله، وفي المسرح: "توابيت ملكية" لتحية الرواحي.

وتصدر الجمعية في مجال القصص: "ثلاث قصص جبلية" لمحمود الرحبي، و"وجه رجل ميت وقصص أخرى" لأحمد الحجري، أمّا في النصوص والمقالات فنجد: "تحليق" لعلاء الدين الدغيشي، و"وطن في حقيبة" للدكتورة سعيدة بنت خاطر الفارسية، ونصوص ورشة الإبداع "بشجريات.. كل غصن معنى" من تحرير سالمة سالم المرهوبية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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