مليون ونص ريال عماني تكلفة إنشاء وصيانة مدارس "تعليمية الوسطى"

هيماء - محفوظ الشيباني

أشاد الدكتور سالم بن سعيد المعشني، مدير عام المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة الوسطى، بالاهتمام البالغ الذي يوليه كل من القطاع الحكومي والخاص في عملية تطوير البنى التحتية ودعم المشاريع الإنشائية وأعمال الإضافات والصيانة بمدارس المحافظة.

والتي تهدف الى إضافة فصول دراسية لفصل الذكور عن الإناث في المدارس المختلطة، وإنشاء بيئة مدرسية جاذبة ومحفزة للطلبة والمعلمين تواكب متطلبات التعليم العصرية متوجها بجزيل الشكر إلى كل من شركة تنمية نفط عمان وشركة مصفاة الدقم على دعمهما السخي.

وأكّد المعشني، أنّ تكلفة مشاريع الإضافات والصيانة التي تقام حاليا تجاوزت مبلغ مليون وستمائة ألف ريال عماني، ساهم القطاع الحكومي في أعمال الصيانة الدورية بالمدارس والمباني الإدارية بمبلغ يتجاوز أربعة وسبعين ألف ريال عماني، وبلغت مساهمة القطاع الخاص أكثر من مليون وخمسمائة وخمسين ألف ريال عماني في أعمال الإضافات ممثلا بالدعم المقدم من شركة تنمية نفط عمان وشركة مصفاة الدقم.

وقال المهندس راضي بن سالم الجنيبي، المدير المساعد للمشاريع والصيانة بالمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة الوسطى، :"تم بحمد الله وتوفيقه الانتهاء من أعمال الصيانة في مدرسة هيماء للتعليم الأساسي بولاية هيماء بتكلفة إجمالية 16050ريالا عمانيا، وبلغت أعمال صيانة مظلات الطابور والمقاصف المدرسيّة في كل من مدرسة هيتام للتعليم الأساسي ومدرسة الشموخ للتعليم الأساسي بولاية الدقم بتكلفة إجمالية 12000 ريال عماني بالإضافة إلى ذلك، أعمال الصيانة والتعديلات بمركز التدريب بولاية محوت بتكلفة إجمالية 20000ريال عماني، وبلغت أعمال الصيانة والتعديلات بمركز التدريب باللكبي بولاية الجازر بتكلفة إجمالية 26620 ريالا عمانيا.

وتطرق الجنيبي إلى الدعم المقدم من شركة تنمية نفط عمان المتمثل في مشاريع إضافات الفصول الدراسية في بعض مدارس المحافظة؛ ومنها مشروع إضافة عدد (10) فصول دراسية ومرافق أخرى بمدرسة المعارف بولاية هيماء بتكلفة 403000 ريال عماني حيث بلغت نسبة الإنجاز (50%) وكذلك مشروع إضافة عدد (10) فصول دراسية ومرافق أخرى بمدرسة ابومضابي بولاية هيماء بتكلفة 344893 ريالا عمانيا ونسبة الإنجاز فيه. (12%) ومشروع إضافة عدد (10) فصول دراسية ومرافق أخرى بمدرسة الشموخ بولاية الدقم بتكلفة 372621 ريالا عمانيا ونسبة الإنجاز فيه (22%) ومشروع إضافة عدد (10) فصول دراسية ومرافق أخرى بمدرسة الكحل بولاية الجازر بتكلفة 421750 ريالا عمانيا ونسبة الإنجاز فيه (38%).