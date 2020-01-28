مركز تواصل يطلق النسخة الثالثة من برنامج "مُلهمات" لتنمية مهارات رائدات الأعمال

مسقط - الرؤية

بدعمٍ من شركة "بي. بي. عُمان"، أطلق مركز تواصل العالمية (تواصل) النسخة الثالثة من برنامج ملهمات، في لقاء استضافه المركز الوطني للأعمال، بحضور ممثلي شركة بي. بي. عُمان وتواصل والمركز الوطني للأعمال، وعدد من رائدات الأعمال العُمانيات المستفيدات والمستهدفات ضمن البرنامج.

ويستهدف البرنامج 25 رائدة عمل من صاحبات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من جميع أنحاء السلطنة. ويوفر فرصًا للإرشاد والتوجيه والتدريب على الأعمال التجارية في مجالات متعلقة بإدارة المشاريع التجارية وكيفية الترويج للمنتج وغيرها من الورش المتخصصة لدعم صاحبات الأعمال من أجل نمو الأعمال التجارية وتعزيزها. وقد استفاد من النسخ السابقة لبرنامج ملهمات 43 صاحبة مؤسسة صغيرة ومتوسطة محلية.

وقالت شمسة بنت أحمد الرواحية مديرة برنامج الاستثمار الاجتماعي في شركة بي. بي. عُمان: إن برنامج ملهمات من برامج الاستثمار الاجتماعي لشركة بي. بي. عُمان، وتهدف الشركة من خلاله إلى إعطاء الأولوية في تطوير ودعم الفرد العماني، والمساعدة في الاقتصاد، والتنويع في فرص العمل. ويعمل برنامج الاستثمار الاجتماعي على دعم ثلاثة محاور رئيسية وهي تطوير ريادة الأعمال والتعليم والطاقة المتجددة. ونفخر بدعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لإيماننا بأنَّ الاستثمار في هذا القطاع يدعم الجانب الاقتصادي ويمكن هذه المؤسسات من لعب دور فعَّال في البلاد. كما نعتقد أن برنامج ملهمات يعالج الموضوعات المهمة التي تحتاجها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستهدفة ويدرك متطلبات رائدات الأعمال كما يساهم في تلبية الاحتياجات الفردية لهذه المؤسسات من خلال جلسات التوجيه والتدريب والمُتابعة. ونفخر بشراكتنا مع تواصل ونتطلع إلى علاقة مثمرة كذلك هذا العام.

وكشفت "تواصل" عن منصة رقمية جديدة تقدم للمُستفيدات من برنامج ملهمات أسلوبًا مبتكرًا للوصول لفئات العملاء المختلفة لكل مؤسسة تجارية.

وقال حازم عبدالله، المدير التنفيذي لشركة تواصل، وهي مؤسسة عُمانية يديرها وينفذ برامجها طاقم من خبراء عمانيين متمكنين في مجال تعزيز قدرات المجتمع: نواصل الاستثمار في التقنيات الحديثة المُتقدمة من أجل تقديم حلول مبتكرة للمستفيدات من برنامج ملهمات. وتركز استراتيجيتنا على تقديم حلول مستدامة من خلال أدوات مختلفة، ومن هنا جاءت فكرة تقديم منصة رقمية. ستدعم هذه المنصة هؤلاء المستفيدات من صاحبات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى العملاء المستهدفين. كما ستفيد هذه المنصة صاحبات الأعمال حتى بعد الانتهاء من جلسات التوجيه والتدريب والمتابعة في برنامج ملهمات. من خلال منصتنا الرقمية، ستكون هذه الشركات المحلية قادرة على تنفيذ المعاملات بناءً على المتطلبات الفريدة لكل عميل وقد تم تصميم منصتنا الرقمية لاستيعاب طرق التداول المتعددة.

وتضمن اللقاء كلمة ترحيب من تواصل، تلتها مجموعة من العروض التعريفية حول البرنامج وما سيقدمه ليتيح للنساء المهتمات بالتعرف على الفرص المتاحة للاستفادة من الأدوات المختلفة التي يقدمها برنامج ملهمات. ويعد برنامج "بي. بي. عُمان" للاستثمارات الاجتماعية نموذجًا فريدًا يعمل على خدمة وتمكين القدرات العمانية المحلية ودفع عُمان لمستقبل يتسم بالاكتفاء الذاتي والتقدم. وتم إطلاق برنامج الاستثمار الاجتماعي لشركة BP Oman (SIP) في عام 2014. ويقدر أن أكثر من 55،000 شخص وأكثر من 150 شركة صغيرة ومتوسطة استفادوا بشكل مباشر بأكثر من 70 مبادرة تم تنفيذها.

ويهدف برنامج الاستثمار الاجتماعي في السلطنة إلى إعطاء الأولوية في تطوير ودعم الفرد العماني، والمساعدة في الاقتصاد، والتنويع في فرص العمل. ويسعى برنامج الاستثمار الاجتماعي في دعم ثلاثة محاور رئيسية هي تطوير ريادة الأعمال والتعليم والطاقة المتجددة.