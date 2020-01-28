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خطأ مهني: لاعب كرة سلة آخر بدلا من كوبي براينت في تقرير "BBC"

الثلاثاء 28 يناير 2020 07:04 م بتوقيت مسقط

خطأ مهني: لاعب كرة سلة آخر بدلا من كوبي براينت في تقرير "BBC"

 

 

ترجمة- رنا عبدالحكيم

اعتذرت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) عن خطأ مهني بعدما استخدمت لقطات مصورة للاعب كرة السلة ليبرون جيمس في تغطيتها لموت أسطورة كرة السلة كوبي براينت، مما أثار غضب المشاهدين.

ولقي الرياضي البالغ من العمر 41 عامًا مصرعه في تحطم طائرة هليكوبتر إلى جانب ابنته جيانا البالغة من العمر 13 عامًا وسبعة آخرين في كاليفورنيا. وفي تغطيتها وتحديدا "الأخبار في عشرة"، استخدمت "بي بي سي" عن طريق الخطأ مقاطع زميله جيمس.

وصدر اعتذار على الهواء في وقت لاحق خلال البث، لكن كثيرين اعتبروا الخطأ دليلا على تراجع مهنية الهيئة.

وكتبت المحامية الدكتورة شولا موس شوجابيمو مؤسس مجلة" النساء في القيادة": "الأعزاء في بي بي سي نيوز، أصحاب البشرة السوداء لا يشبهون بعضهم! يا إلهي وسط حزننا من هذه الخسارة المأساوية، علينا أن نتعامل مع هذا الخزي".

واعتذر بول رويول محرر بي بي سي نيوز في Six and Ten، عن الخطأ، وألقى باللوم على "خطأ بشري".

وقال رويال: "في تغطية الليلة لوفاة كوبي براينت، استخدمنا عن طريق الخطأ صورًا ليبرون جيمس في أحد أقسام التقرير". وأضاف "نحن نعتذر عن هذا الخطأ البشري الذي كان دون معاييرنا المعتادة في البرنامج".

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