"الأخضر" يكسو جبال وسيوح الطابة في قريات

قريات - راشد البلوشي

تصوير/ جمال الرحبي

اكتست جبال وسهول قرية الطابة بولاية قريات في محافظة مسقط، باللون الأخضر بعد نزول الأمطار التي هطلت خلال الفترة الأخيرة، إذ ارتوت الأرض بالمياه، وتحولت إلى بساط أخضر يعجب الأنظار.

وتزامن هطول الأمطار مع موسم الشتاء، وانخفاض درجات الحرارة، ما ساعد على سرعة نمو الحشائش والأشجار المزهرة، بمختلف أنواعها بشكل كثيف أعطى الأرض طبيعة خلابة.

وغطى اللون الأخضر عددا من قرى المناطق الغربية مثل السليل، إضافة إلى قرى المناطق الشرقية على امتداد طريق قريات صور، والتقطت عدسة الكاميرا عددا من الصور لهذه المواقع، التي يأمل مروجو السياحة الداخلية توظيفها في جذب المزيد من الزوار والسياح.