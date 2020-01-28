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وفد «فيتش» يتعرف في مجلس الدولة على جهود جذب الاستثمارات

الثلاثاء 28 يناير 2020 10:35 ص بتوقيت مسقط

وفد «فيتش» يتعرف في مجلس الدولة على جهود جذب الاستثمارات

مسقط- الرؤية

زار وفد من مؤسسة فيتش أمس الإثنين مجلس الدولة، وذلك في إطار زيارته الحالية للسلطنة للوقوف على آخر المستجدات في أدائها المالي والاقتصادي في سياق برنامج المؤسسة لتقييم المركز الائتماني للسلطنة سنوياً. وكان في استقبال الوفد المكرم الدكتور سعيد بن مبارك المحرمي عضو مكتب المجلس، والدكتور أحمد بن حميد الشبلي نائب الأمين العام المساعد لشؤون مركز المعلومات والبحوث بالمجلس، وعدد من الباحثين بالأمانة العامة المساعدة لشؤون مركز المعلومات والبحوث بالمجلس.

وشهد اللقاء التطرق إلى عددٍ من الموضوعات المتعلقة بتعزيز الأداء الاقتصادي للسلطنة خاصة في مجال الاستثمار وجذب المستثمرين في ظل المقومات التي تتمتع بها، ومنها المدن الصناعية والاقتصادية التي توفر حزمةً من الحوافز للمستثمرين. وتناول اللقاء الدور المهم الذي يقوم به مجلس عُمان في مراجعة التشريعات ذات العلاقة بالمسائل الاقتصادية والمالية والتنسيق بين المجلس والحكومة في سبيل تعزيز الاقتصاد الوطني. وفي ختام الزيارة قام الوفد بجولة في أرجاء المجلس تعرف خلالها على مرافقه المختلفة.

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