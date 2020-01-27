نوع جديد من القرش "يمشي على الأقدام" (فيديو)

ترجمة- رنا عبدالحكيم

اكتشف باحثون أربعة أنواع جديدة من أسماك القرش تستخدم زعانفها للسير على طول قاع البحر قبالة ساحل أستراليا، وتم التعرف عليهم قبالة سواحل شمال أستراليا وجزيرة بابوا غينيا الجديدة بعد دراسة استمرت 12 عامًا.

وكانت أسماك القرش المفترسة تستخدم زعانفها خلال فترات المد والجزر المنخفضة في المشي في المياه الضحلة للغاية. وقالت الدكتورة كريستين دادجون من جامعة كوينزلاند: "في أقل من متر واحد في المتوسط ، لا تمثل أسماك القرش التي تمشي على الأقدام أي تهديد للبشر". وأضافت "لكن قدرتهم على تحمل بيئات الأكسجين المنخفضة والمشي على زعانفهم تمنحهم ميزة رائعة على فرائسهم من القشريات الصغيرة والرخويات".

وضاعفت النتائج الواردة في أبحاث المياه العذبة والبحرية تقريبًا من إجمالي عدد أسماك قرش المشي المعروفة إلى تسعة أنواع.

وقالت الدكتورة دادجون: "لقد قدرنا العلاقة بين الأنواع بناءً على مقارنات بين الحمض النووي للميتوكوندريا التي تنتقل عبر نسب الأم." ووصلت حديثها قائلة "تشير البيانات إلى أن الأنواع الجديدة تطورت بعد أن ابتعدت أسماك القرش عن سكانها الأصليين، وأصبحت معزولة وراثيا في مناطق جديدة وتطورت إلى أنواع جديدة". وأضافت "ربما يكونون قد انتقلوا عن طريق السباحة أو المشي على زعانفهم، لكن من المحتمل أيضًا أنهم" توقفوا "عن ركوب الشعاب المرجانية وهي تتحرك غربًا عبر قمة غينيا الجديدة، قبل حوالي مليوني عام".

وقال الدكتور دادجون إن الأبحاث المستقبلية ستساعد الباحثين على فهم سبب كون المنطقة موطناً لبعض أعظم التنوع البيولوجي البحري على هذا الكوكب.