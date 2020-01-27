الإثنين, 27 يناير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
16 °c
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. غرائب
  4. عرض الخبر

نوع جديد من القرش "يمشي على الأقدام" (فيديو)

الإثنين 27 يناير 2020 10:44 م بتوقيت مسقط

نوع جديد من القرش "يمشي على الأقدام" (فيديو)

ترجمة- رنا عبدالحكيم

اكتشف باحثون أربعة أنواع جديدة من أسماك القرش تستخدم زعانفها للسير على طول قاع البحر قبالة ساحل أستراليا، وتم التعرف عليهم قبالة سواحل شمال أستراليا وجزيرة بابوا غينيا الجديدة بعد دراسة استمرت 12 عامًا.

وكانت أسماك القرش المفترسة تستخدم زعانفها خلال فترات المد والجزر المنخفضة في المشي في المياه الضحلة للغاية. وقالت الدكتورة كريستين دادجون من جامعة كوينزلاند: "في أقل من متر واحد في المتوسط ، لا تمثل أسماك القرش التي تمشي على الأقدام أي تهديد للبشر". وأضافت "لكن قدرتهم على تحمل بيئات الأكسجين المنخفضة والمشي على زعانفهم تمنحهم ميزة رائعة على فرائسهم من القشريات الصغيرة والرخويات".

وضاعفت النتائج الواردة في أبحاث المياه العذبة والبحرية تقريبًا من إجمالي عدد أسماك قرش المشي المعروفة إلى تسعة أنواع.

وقالت الدكتورة دادجون: "لقد قدرنا العلاقة بين الأنواع بناءً على مقارنات بين الحمض النووي للميتوكوندريا التي تنتقل عبر نسب الأم." ووصلت حديثها قائلة "تشير البيانات إلى أن الأنواع الجديدة تطورت بعد أن ابتعدت أسماك القرش عن سكانها الأصليين، وأصبحت معزولة وراثيا في مناطق جديدة وتطورت إلى أنواع جديدة". وأضافت "ربما يكونون قد انتقلوا عن طريق السباحة أو المشي على زعانفهم، لكن من المحتمل أيضًا أنهم" توقفوا "عن ركوب الشعاب المرجانية وهي تتحرك غربًا عبر قمة غينيا الجديدة، قبل حوالي مليوني عام".

وقال الدكتور دادجون إن الأبحاث المستقبلية ستساعد الباحثين على فهم سبب كون المنطقة موطناً لبعض أعظم التنوع البيولوجي البحري على هذا الكوكب.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

13 ديسمبر 2017

فيديو يحبس الأنفاس: مغامر يمشي على الحبل في سماء باريس .. ويحقق رقما قياسيا جديدا

المزيد

04 فبراير 2018

نوع جديد من الموز يمكن أكله كاملا

المزيد

13 أكتوبر 2019

السماح بترخيص نوع جديد من الفنادق بالسلطنة

المزيد

01 يناير 2017

رصد نوع جديد من العوالق المسببة لـ"المد الأحمر" بمياه السلطنة

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

رسميا.. إعلان "صفقة القرن" غدًا

دولي - أخبار

تدشين "مركز عمان للهيدروجين".. ومذكرة تفاهم لإنشاء أول شركة للتصنيع والتصدير

الاقتصاد - محلي

"الرؤية" تطلق فعاليات موسم جديد من "إعلام المبادرات" في ضوء أولويات "عُمان 2040"

المحليات - أخبار

"التعليم العالي" ترفض مُعادلة عدد من الشهادات الجامعية.. وتعترف بمؤسسات غير عمانية

المحليات - تعليم

منح رخصة مشغل جوي جديد لشركة "الشرقية للطيران"

الاقتصاد - محلي

"الصحة": تفعيل خطط الجاهزية على المنافذ الحدودية ومؤسسات الرعاية الصحية لمواجهة "كورونا"

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

توقعات بمنخفض جوي وموجة برد شديدة في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

"الزراعة" تحذر من انتشار كائن بحري سام على شواطئ صلالة

المحليات - أخبار

المدرسة السعيدية في جوادر

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

4 دول عربية ضمن "الأكثر فسادا" في العالم

دولي - أخبار

هل نحن مستعدون لضريبة القيمة المضافة؟

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

5 دول عربية ضمن أفضل 40 دولة في الانفتاح الثقافي وجودة الحياة

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة