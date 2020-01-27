بالصور.. 8 كلاب تصطاد 730 جرذًا في 7 ساعات!

ترجمة- رنا عبدالحكيم

تمكنت مجموعة من ثمانية كلاب من قتل ما لا يقل عن 730 جرذا في سبع ساعات فقط.

ويعتقد معظم الأشخاص أن القطط هي صائدي الفئران، لكنها في الواقع أقل كفاءة في اصطياد القوارض وقتلها مقانرة بالكلاب. وفي بريطانيا، تتكاثر الفئران بمعدل ينذر بالخطر، وفي الريف الإنجليزي من السهل أن تتغلب المزارع على القوارض التي تنشر الأمراض. وعندما يزيد عدد الفئران بأكثر من اللازم، يتعين على المزارعين التعامل معها، الذين يعتمدون على شركات صغيرة مثل "سوفولك ونورفولك رات باك" للقيام بمهمتها في تنظيف ومساعدة بعض صائدي القوارض الصغار، لكن من ذوي المهارات الاستثنائية.

وهذه الشركات متخصصة في تدريب سلالات الكلاب المصممة وراثيا لصيد الفئران؛ حيث يسافرون في جميع أنحاء المملكة المتحدة لمساعدة المزارعين على تنظيف ممتلكاتهم التي تعشش الفئران فيها والقضاء عليها في غضون ساعات.

وقال إد كوك مدير الشركة "إنها مهارة في الحمض النووي الخاص بهم". وأضاف "ليس علينا حقًا تدريبهم لأن غريزتهم هي القبض على الفئران وقتلها".