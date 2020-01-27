رسميا.. إعلان "صفقة القرن" غدًا

واشنطن- رويترز- الوكالات

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين أن البيت الأبيض سينشر خطته للسلام في الشرق الأوسط التي تأجلت طويلا بعد ظهر غد الثلاثاء في حدود الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السلطنة.

وأدلى ترامب بهذه التصريحات للصحفيين لدى استقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض.

وكشفت مصادر دبلوماسية في واشنطن بعض تفاصيل الصفقة المزمعة، ونقل موقع قناة “العربية” عن المصادر القول إن ما سيقوم به ترامب هذا الأسبوع هو اعتراف الإدارة الأمريكية بـ”الأمر الواقع” وبـ“ضم الأراضي للحاجة الأمنية لإسرائيل”. وفي المقابل، ستدعو الإدارة الأمريكية إلى بدء مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين. ووفقا للموقع، فإن كل المعلومات المتوفرة تؤكد أن الإدارة الأمريكية ستقبل بضم إسرائيل للمستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، وتعتبر أن “الأمر الواقع” الذي فرضه الإسرائيليون منذ احتلال الضفة الغربية لا رجعة فيه.

ومهدت الإدارة الأمريكية لهذا الاعتراف قبل أسابيع عندما أعلن وزير الخارجية مايك بومبيو أن إدارة ترامب لا تعتبر المستوطنات الإسرائيلية مخالفة للقانون الدولي.

ومن المتوقع أن تُبقي إدارة الرئيس الأمريكي الباب مفتوحاً أمام الوصول إلى دولة فلسطينية والاعتراف بها، لكن هذه الدولة ستكون موضع تفاوض بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وستكون ممكنة فقط على رقعة ما تبقّى بعد إعلان الاعتراف الأمريكي بضم أكثر من 50% من أراضي الضفة إلى إسرائيل.

وستكون “صفقة القرن” من الناحية القانونية ملزمة للحكومة الأمريكية، خصوصاً الحالية، لكنها لن ترقى إلى درجة المعاهدة.