المستشفى السلطاني يناقش خطر الأمراض المعدية في المؤتمر العماني الثالث

مسقط - الرؤية

نظَّم قسمُ الأمراض المعدية بالمستشفى السلطاني، المؤتمرَ العمانيَّ الثالث للأمراض المعدية والأحياء الدقيقة الطبية، بمشاركة عدد من الكوادر الصحية من مختلف المؤسسات الصحية بالسلطنة.

واستُهِل المؤتمر بكلمة للدكتور هلال الهاشمي استشاري الأمراض المعدية بالمستشفى السلطاني؛ رحب فيها بالمشاركين في هذا الملتقى، وأكد أهمية انعقاد المؤتمر في ظل نشوء ظواهر وتحديات طبية جمَّة تؤرق المجتمع الدولي، وتهدد الصحة العامة؛ والتي من بينها: بروز أنواع حديثة من الأمراض المعدية والميكروبات الدقيقة في عدد من دول العالم.

وقال الهاشمي: إنَّ أهمية هذا المؤتمر تتجلى في استعراض آخر ما توصل إليه العلم والطب الحديث حول الأساليب العلاجية والوقائية للأمراض المعدية الشائعة، ومناقشة آليات وسبل النهوض بالرعاية الصحية التخصصية في مجال علاج ومكافحة الأمراض المعدية بمختلف المؤسسات الصحية بالسلطنة، فضلاً عن السعي قُدما لإيجاد طرق لتعزيز الوعي لدى الأفراد والمجتمع حول الوسائل الوقاية والحد من الأمراض المعدية.

وحَظي المؤتمر بمناقشة عدد من أوراق العمل؛ أبرزها عن مرض الملاريا، والتهاب السعال الديكي، والتهاب الكبد الوبائي B، والتهابات الجهاز العصبي، إلى جانب التطرق للتحديات المتعلقة بمكافحة العدوى والاستخدام الرشيد للمضادات الحـيوية.