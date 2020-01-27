والي العوابي يشيد بجهود مشايخ ورشداء الولاية وتواصلهم مع المواطنين

العوابي - حارث البحري

عَقَد سَعَادة الشيخ حَمَد بن سيف الجساسي والي العوابي، صباح أمس، بقاعة الاجتماعات بمكتب سعادته، اجتماعًا بشيوخ ورشداء الولاية.

بدأ الاجتماع بكلمة سعادته، التي أشاد خلالها بجهود المشايخ ورشداء الولاية في القرى والمناطق المختلفة، وتعاونهم مع كافة المواطنين، مُطالِبًا إياهم بذلَ قصارى الجهود في كل ما يتعلق بالمصلحة العامة.

وناقش الاجتماع مدى استعدادات الولاية للمشاركة في مسابقة السلامة المرورية بنسختها الرابعة للعام 2020، وفي ختام الاجتماع تضرَّع سعادته والحضور للمغفور له جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور -طيب الله ثراه- بالرحمة والمغفرة، وأن يُسكنه فسيح جناته، مجددين العهد والولاء لقائد عمان جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه.