شراكة بين "نيكست فيرز" و"عُمان إكسبو" في تنظيم المعارض التجارية

مسقط – الرؤية

وقعت "نيكست فيرز" مذكرة تفاهم مع "عُمان إكسبو" لتطوير وتنظيم المعارض والمؤتمرات التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتعدّ نيكست فيرز من المؤسسات الرائدة في مجال تنظيم الفعاليات في دولة قطر، إلى جانب تميزها في مجال توفير حلول أعمال متكاملة لمختلف القطاعات، وتملك خبرة 15 عامًا في سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وينظّم عُمان إكسبو الفعاليات الدولية التي تشمل الصناعات الأساسية في السلطنة منذ أكثر من 30 عامًا؛ ما يجعله الجهة الرائدة الكبرى لتنظيم المعارض التجارية الدولية في سلطنة عُمان.

وقد اختارت المؤسستان، نيكست فيرز وعُمان إكسبو، أن تشكلا تحالفا استراتيجيًا لتحقيق أهدافهما المتمثلة في تزويد الشركتين بمنصات أكثر ديناميكية من شأنها أن تزيد من قدرتهما على التكيّف مع الاتجاهات العالمية والممارسات والتقانات الحديثة التي ستعود عليهما بفائض مضاعف من الأعمال والمكاسب.

ويتطور قطاع صناعة المعارض باضطراد مستمر، وذلك بتغيّر نماذج الأعمال، وظهور اتجاهات مختلفة وأساليب حديثة، ما يستدعي الحاجة إلى تعزيز التعاون وتوطيد الشراكات الدولية؛ من أجل تمكين نمو السوق وإنعاش ازدهاره الاقتصادي.

وقال رواد سليم، المدير العام والشريك المؤسس لشركة نيكست فيرز: نتطلّع إلى شراكة قوية مع عُمان إكسبو، الذين يسعون لإعادة تحديد أهداف الفعاليات من أجل ضمان تقديم أفضل المنتجات لعملائهم. وهنا تبرز قيمة توفير الأعمال الذكية والمتطورة، وإنّه لَيسعدُنا أن نكون شركاء في صناعة المعارض المهمة للدولة، حيث يقدم عُمان إكسبو منصات تساهم في نمو قطاع المعارض والمؤتمرات في دولة قطر ودول أخرى، كما يساعد في تلبية احتياجات قطاع الفعاليات وكثرة الطلب عليه. ووسيكون المعرض المرتقب الأول الذي سيتم الإعلان عنه قريبًا، بمثابة منصّة مثالية للعارضين والزبائن لعقد الصفقات والتواصل فيما بينهم، والمساهمة في تنمية اقتصاد البلاد. كما ستتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة وروّاد الأعمال من ابتكار أفضل الحلول والمنتجات، ومناقشة اتجاهات الأعمال الحديثة، وذلك ضمن سياقٍ رئيسيّ هدفه تعزيز صناعة المعارض، ووضع دولة قطر على الخريطة الدولية لقطاع المعارض المهنية المتخصصة.

ومن جانبه، قال آشلي روبرتس، المدير العام بالإنابة ومدير محفظة عُمان إكسبو: نسعى كجهة منظمّة لأن يحظى العارضون والزوار بتجربة مثمرة ومفيدة في كل مرة يشاركون فيها معنا أو يقومون بزيارة معرضنا؛ من خلال الموائمة بين مواردنا والكفاءات الأساسية التي نملكها، إضافة إلى المزايا التنافسية التي تتمتع بها مؤسسة راسخة ومهنية مثل نيكست فيرز ، وبالتالي فإننا من موقعنا سنتمكن من تقديم أفضل الخدمات والفرص للسوق، إلى جانب الاستفادة من النمو المطّرد والإيجابي للأعمال في المنطقة.