"الرؤية" تطلق فعاليات موسم جديد من "إعلام المبادرات" في ضوء أولويات "عُمان 2040"

< الشبكة الإعلاميّة للمسؤولية الاجتماعية تستهل مناشطها بتعميق مستويات الشراكة وتضافر الجهود

< "مختبر الكفاءات الوطنية" يبحث الارتقاء بالمورد البشري العُماني ورفع مستويات الإنتاجية

الرؤية - هيثم صلاح

تحت شعار "عُمان 2040.. رؤية وطن وتنمية مستدامة"، تطلق جريدة "الرؤية" صباح الثلاثاء 28 يناير 2020، الموسم الحادي عشر من "إعلام المبادرات" للعام 2020؛ مُستحثَّة الخُطى للوصول إلى مُخرجات تُعين على تحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040"؛ استثمارًا لنجاح رافق فعالياتها طوال 10 سنوات من الإعلام المؤثر.

وقال المكرم حاتم بن حمد الطائي رئيس التحرير: إنَّ بلادُنا اليومَ تقف على أعتاب عهدٍ جديد، ومستقبل حافل بالآمال الوطنية، رفع سقف الطموح إلى "عُمان في مصاف الدول المتقدمة"، كهدفٍ رئيس تضعه "عُمان 2040" نُصب عينيها، كرؤية توافقية تستوعب الواقع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وتستشرف المستقبل بموضوعية، لتكون بمثابة دليل ومرجع أساسي لأعمال التخطيط خلال العقدين المقبلين، مُستثمرة حجم المنجز التنموي المتحقَّق طوال سنوات اليوبيل الذهبي لنهضتنا المباركة، والرغبة السياسية الأكيدة في تحقيق الأفضل واستشراف المستقبل البعيد، وتزامنًا كذلك مع اكتمال أركان دولة المؤسسات والقانون، والنضج المجتمعي في استيعاب الأولويات وصياغة الطموحات، وهو ما وضعته "الرؤية" نُصب عينيها وهي تضع قائمة فعاليات هذا العام.

وتستهل "الرؤية" مبادرات العام الجديد اليوم الثلاثاء؛ بتدشين المؤتمر الصحفي للإعلان عن التفاصيل الجديدة للنسخة التاسعة من "جائزة الرؤية الاقتصادية" بشراكة إستراتيجية مع غرفة تجارة وصناعة عُمان، على أن تتوِّج الفائزين بفئاتها خلال حفل تُقيمه في الثاني والعشرين من أبريل 2020.

بعدها، تنطلقُ أعمال الدورة الثالثة من "منتدى عُمان للموارد البشرية" في السادس والعشرين من فبراير المقبل، والتي تنعقد هذا العام بشراكة إستراتيجية مع وزارة الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة، تحت عنوان "مختبر الكفاءات الوطنية"؛ في ضوء مرتكزات الرؤية المستقبلية تجاه الارتقاء بالمورد البشري العُماني ورفع معدلات الإنتاجية، وأخذ خطوات أسرع على درب ملامسة الواقع، بعيدًا عن التنظيرات والنقاشات التي تخرج بتوصيات قد لا تكافئ آمال تطوير الأداء والكفاية والتنافسية ضمن المحور الرئيسي لرؤية 2040 "مجتمع إنسانه مبدع"، والتوجه الإستراتيجي للأولويتين الوطنيتين "سوق عمل جاذب للكفاءات ومتفاعل ومواكب للتغيرات الديموغرافية والاقتصادية والمعرفية والتقنية"، و"قيادة اقتصادية ديناميكية بكفاءات متجددة تعمل في إطار مؤسسي متكامل".

"اقتصاد بنيته تنافسية"، هو المحور الثاني في رؤية عُمان 2040، والذي تُعنى بمناقشته الدورة التاسعة من "منتدى الرؤية الاقتصادي" في الثامن عشر من مارس المقبل، تحت عنوان "اقتصاد السلطنة 2040.. معرفي تنافسي مندمج مع العالم"، وتعالج أولويتيْن وطنيتين رئيسيتين: "اقتصاد متنوع ومستدام قائم على التقنية والمعرفة والابتكار: أطره متكاملة، وتنافسيته متحققة، مستوعب للثورات الصناعية، ويحقق الاستدامة المالية"، و"قطاع خاص ممكَّن يقود اقتصاد تنافسي ومندمج مع الاقتصاد العالمي"، وفق محورين رئيسيين؛ هما: "نحو اقتصاد معرفي تنافسي مستدام"، و"تحرير السوق وتمكين الاندماج في الاقتصاد العالمي".

العام 2020، سيكون شاهدًا كذلك على انضمام أسماءً جديدة للمتميزين من أشخاص ومؤسسات في القطاع السياحي؛ خلال حفل تقيمه "الرؤية" -وبشراكة رئيسية مع وزارة السياحة- في الحادي والثلاثين من مارس المقبل، لتتويج الفائزين بالنسخة الثانية من "جوائز عُمان للسياحة".

الدورة الرابعة من "منتدى عُمان البيئي"، تنطلق هذا العام في الخامس عشر من أبريل 2020 تحت عنوان "البُعد البيئي في الرؤى السامية: النظم الإيكولوجية والتنمية الآمنة"، بمشاركة كوكبة من الخبراء والمختصين تضع "الرؤية" على مائدة النقاش أمامهم المحور الرئيسي الآخر لرؤية عُمان 2040: "بيئة عناصرها مستدامة مصانة وآمنة، نظمها فعالة ومتزنة، مواردها مجددة"، لبحث المؤهلات المعينة للوصول إلى "تنمية متوازنة وعادلة تعزز الميزة النسبية والتنافسية للحواضر والمحافظات"، في إطار التوجه الرئيسي للأولوية الوطنية "نظم إيكولوجية فعالة ومتزنة ومرنة لحماية البيئة واستدامة مواردها الطبيعية دعماً للاقتصاد الوطني"، وفق محورين رئيسيين: "البُعد البيئي في اليوبيل الذهبي للنهضة"، و"عُمان 2040.. نظم إيكولوجية فعَّالة وبيئة مستدامة".

أما "مُنتدى عُمان للقيمة المحلية المضافة"، فسيضطلع بمناقشة البُعد المتعلق بالقيمة المحلية المضافة كأحد أهم أدوات تطبيق رؤية 2040 في التنويع الاقتصادي والإستراتيجية الصناعية 2040؛ وذلك في العاشر من يونيو المقبل؛ إذ يهدف تطبيقها إلى تنمية قطاع الصناعات التحويلية والقطاعات الفرعية المنبثقة عنه، وذلك من خلال زيادة فرص التصنيع المحلي وتعزيز القوة الشرائية للمنتج الوطني والخدمات المرتبطة به ورفع كفاءة الكوادر الوطنية واستثمار الكفاءات العمانية وإيجاد فرص عمل للمواطنين.

دورة "منتدى عُمان للموانئ" الثانية، تناقش باستفاضة الممكنات التي تُعين السلطنة لتعزيز تنافسيتها كمركز لوجستي ومحورٍ للتواصل بين الدول المجاورة، من خلال استضافة عدد من الخبراء والمعنيين من داخل وخارج السلطنة.

وفي شهر رمضان المقبل، تُواصل "الرؤية" تعزيز المنافسات بين الشباب، بإطلاق النسخة الخامسة من "بطولة الرؤية الرمضانية"، كواحدة من أبرز البطولات الكروية الرمضانية، والتي شهدت على مدار الأعوام الماضية مشاركة العديد من الفرق والمستويات العالية.

فعاليات النصف الثاني من هذا العام، تستهلها "الرؤية" بإطلاق الدورة الثالثة من مخيم الرؤية الصيفي (الإعلامي الصغير)، في الثامن والعشرين من يونيو 2020 بباقة منوعة من الفعاليات والمناشط التعليمية والتدريبية الهادفة للارتقاء بقدرات الطلاب العُمانيين، بمشاركة عدد من المختصين والمدربين ذوي الكفاءة العالية.

لينطلق بالتزامن مع ذلك، مؤتمر تدشين النسخة الثامنة من "جائزة الرؤية لمبادرات الشباب"، وتدشين الفعاليات المصاحبة من ورش تدريبية وجولات تعريفية في المحافظات، على أن يشهد ديسمبر من هذا العام تتويج الفائزين بفئاتها لهذا العام.

على أن تشهد ولاية صلالة ضمن فعاليات مهرجان الخريف لهذا العام، انطلاق أعمال الدورة الثالثة من "ملتقى الإعلام الجديد والعصر الرقمي"، ليُكمل مسيرة مميزة من النقاشات الهادفة لتنظيم قطاع الإعلام الرقمي في البلاد. كما تستضيف صلالة كذلك الدورة الثانية من "ملتقى صلالة للمسؤولية الاجتماعية"، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عُمان - فرع ظفار.

قبل أن تستعد مسقط، لانطلاق أعمال المنتدى العُماني للشراكة والمسؤولية الاجتماعية في دورته الرابعة، كمنصة باتت واعدة لتوقيع الشراكات وإطلاق المبادرات المجتمعية الواعدة؛ في إطار تحقيق مبدأ الشراكة وتضافر الجهود بين الجميع.

كتاب "المجد" كإصدار سنوي لمؤسسة الرؤيا للصحافة والنشر، يحتفي بـ"50 عامًا من النهضة العُمانية المباركة"؛ ضمن احتفالات البلاد بالعيد الوطني الخمسين المجيد.

وفي الأثناء، تواصل قناة "الرؤية TV"، تأكيد الحضور المميز لجريدة "الرؤية"، بتكاملية تضمن إيجاد غرفة أخبار مُدمجة، تُوصِلُ الحدثَ المقروء بالصوت والصورة.. فيما تواصل مكتبة السندباد المتنقلة للأطفال نشر مظلة المعرفة بالولايات والمحافظات في أوساط النشء، إضافة لنادي التوستماسترز للأطفال، والإصدارات المعرفية المتنوعة.

إلى ذلك، تضم قائمة مبادرات جريدة "الرؤية" لهذا العام العديد من الفعاليات الجديدة الجاري التنسيق بشأن إطلاقها، على أن يُعلن عن تفاصيلها خلال الفترة المقبلة- منها: ملتقى الدقم للمسؤولية الاجتماعية والذي من المقرر انطلاقه بالتعاون بين الشبكة الإعلامية للمسؤولية الاجتماعية وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، إضافة إلى ملتقى الرؤية للأمن السيبراني، ودورة "Leadership Speaker"، إلى جانب العديد من المحاضرات والحملات التوعوية قيد الدراسة.