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منح رخصة مشغل جوي جديد لشركة طيران في السلطنة

الإثنين 27 يناير 2020 03:11 م بتوقيت مسقط

منح رخصة مشغل جوي جديد لشركة طيران في السلطنة

 

مسقط- الرؤية

قالت الهيئة العامة للطيران المدني عبر حسابها على "تويتر" إنه في اطار جهود الهيئة الداعمة لمنظومة الطيران في السلطنة وإثرائها من خلال تقديم خدمات نقل جوي متنوعة بواسطة القطاع الخاص وتحفيز التوسع المدروس لأنشطة الناقلات الوطنية داخليا وإقليميا وفق معايير معتمدة، فقد أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني يوم الخميس الموافق 23 يناير 2020، رخصة مشغل جوي جديد لشركة "الشرقية للطيران" وسلمتها للشركة في مقر الهيئة، مؤذنة بذلك تدشين طيران عام وطني جديد هو الأول من نوعه وفق رخصة تؤهله لتقديم خدماته داخل وخارج السلطنة لتنضم بذلك إلى المشغلين الجويين الحاليين، الأمر الذي يساهم في دعم عجلة التنمية في صناعة الطيران في السلطنة.

وأكد سعادة محمد بن ناصر الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة على الدور المهم الذي تقوم به الهيئة في النهوض بقطاع الطيران بالسلطنة ودعمه للقطاعات الحيوية الأخرى بما يحقق للسلطنة المزيد من التقدم ومواصلة الازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه. وعبر الزعابي عن شكره وتقديره لجهود فريق العمل بالمديرية العامة لتنظيم الطيران المدني ممثلة بالفريق المختص بدائرة السلامة الجوية والذي تولى على مدى الفترة الماضية أعمال ترخيص الشركة الوطنية الجديدة بعد انجاز الاجراءات الفنية واجتياز المتطلبات التشغيلية والتي تشمل الرحلات التجريبية وذلك بإشراف وحضور المختصين في الهيئة، والتحقق من جاهزية الشركة لبدء عمليات الطيران.

وتعتزم شركة الشرقية للطيران بدء تقديم خدماتها الجوية باستخدام طائرة هليكوبتر من نوع ايرباص "Airbus H125" والتي تستوعب 5 ركاب، وذلك بعد حصولها على رخصة التشغيل الجوي من الهيئة والتي تمكنها لبدء خدماته التجارية.

وتعد شركة الشرقية للطيران إضافة نوعية ستدعم قطاع السياحة في سلطنة عمان من خلال الرحلات السياحية التي ستقوم بها في وجهات مميزة في مختلف أنحاء السلطنة.

ومن المتوقع أن تسهم شركة الشرقية للطيران بتعزيز القطاع اللوجستي وقطاعات أخرى في السلطنة.

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