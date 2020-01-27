9 أسئلة تشرح أسباب "عزل ترامب" ولماذا سيفشل؟

ترجمة- رنا عبدالحكيم

نشرت صحيفة ذا جارديان البريطانية تقريرا أعده روبرت رايش وزير العمل الأمريكي الأسبق، وأستاذ السياسة العامة بجامعة كاليفورنيا في بيركلي، أبرزفيه 9 أسئلة تجيب على تساؤلات الناس حول أسباب وآلية مساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نستعرضها فيما يلي:

1. هل ارتكب ترامب جريمة غير قابلة للتحقيق؟

نعم. محاولته للحصول على قوة أجنبية لمساعدته على الفوز في انتخابات عام 2020 هي بالتحديد نوع من الشيء الذي يقلق واضعو الدستور عندما أنشأوا شرط الإقالة. إذا تمكن الرؤساء من الحصول على مساعدة أجنبية للفوز في الانتخابات، فلن تكون هناك نهاية للتطفل الأجنبي على السيادة والديمقراطية الأمريكية.

2. هل سيدينه مجلس الشيوخ ويطرده من منصبه؟

لا. تتطلب الإقالة أن يصوت ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ للإدانة. هذا يعني أنه حتى لو صوت كل واحد من 45 من الديمقراطيين واثنين من أعضاء مجلس الشيوخ المستقلين على الإطاحة بترامب، فإن 20 من الجمهوريين سيحتاجون إلى الانضمام إليهم لإقالة ترامب. الاحتمالات بأن 20 سناتور جمهوري سيفعلون ذلك هي صفر بالضبط.

3. لماذا لا يفعلون ذلك؟

لا يوجد 20 من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوري لديهم الشجاعة والنزاهة لحماية الدستور والأمة من أخطر الديماجوجيين (الغوغائيين) في التاريخ. بقيادة ميتش ماكونيل، يشاركون في تستر منسق لبعض أكثر التصرفات الفظيعة التي ارتكبها مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى على الإطلاق. حتى المعتدلين المزعومين مثل سوزان كولينز وميت رومني لا يمكن الاعتماد عليهم في إجراء محاكمة عادلة.

4. لماذا هم ضعفاء للغاية؟

لأنهم يريدون الحفاظ على وظائفهم، وهم يعلمون أن 90% من الناخبين الجمهوريين يوافقون على ترامب. إنهم يخشون نفوذ ترامب على قاعدتهم الانتخابية وجهازه لجمع التبرعات الهائل.

5. لماذا يؤيده 90% من الناخبين الجمهوريين؟

لأنه أقنعهم أنه يقف إلى جانبهم وأنه ضحية مؤامرة نسقها البيروقراطيون و"الدولة العميقة".

6. كيف احتفظ ترامب بدعمهم؟

من خلال الكذب باستمرار، ووصف الصحافة السائدة على أنها منحازة وغير جديرة بالثقة، والاعتماد على آلة الدعاية (فوكس نيوز وراديو اليمين) لبث أكاذيبه، باستخدام تويتر وفيسبوك لوصول تلك الأكاذيب مباشرة إلى أتباعه، وإثارة "الحرب الثقافية" وممارسة انقسامات عميقة على العرق والبنادق والدين والإجهاض والمهاجرين لتغذية قاعدته.

7. من أين تأتي الأموال؟

يواصل أصحاب المليارات والرؤساء التنفيذيون ومديرو الشركات والعاملون في وول ستريت تمويل الحزب الجمهوري وتمويل ترامب وآلة الدعاية الخاصة به. إنهم يفعلون ذلك لأنهم يحصلون على مليارات الدولارات بفضل التخفيضات الضريبية للجمهوريين ترامب والتراجع التنظيمي. ترامب يعد بالفعل أكثر إذا حصل على فترة ولاية ثانية.

ويقول ستيفن شوارزمان، الذي يدير بلاك ستون، أكبر صندوق استثمار في العالم: "يبدو موقف مجتمع الأعمال تجاه إدارة ترامب إيجابيًا للغاية".

8. هل ستغير محاكمة مجلس الشيوخ الرأي العام حول ترامب؟

كلا، لم تتزحزح تصنيفات ترامب الوظيفية الإجمالية. ففي أحدث استطلاعات الرأي، وافق 40% من الأمريكيين (بما في ذلك 90% من الناخبين الجمهوريين) على الطريقة التي يتعامل بها ترامب مع منصبه كرئيس، بينما 58% يقولون أنهم لا يوافقون على ذلك. هذه النسب هي بالضبط نفس النسبة المئوية التي كانت عليها في سبتمبر، قبل أن يبدأ مجلس النواب التحقيق الرسمي في الاقالة، وصوت لعزل الرئيس.

9. ماذا يعني كل هذا في انتخابات 2020؟

سيزعم ترامب أن تبرئته من قبل مجلس الشيوخ تبرئه من جميع التهم، تماماً كما ادعى أن تبرئة المحامي العام وليام بار من تقرير مويلر أعفاه من التهم التي طلبها للحصول على مساعدة روسية في عام 2016. وسيستخدم كلاهما "كدليل" أن الديمقراطيين ملفقة مؤامرة لإبعاده من منصبه.

لكن من المحتمل ألا يؤثر هذا على غالبية الأميركيين الذين لا يريدون إعادة انتخاب ترامب. من المؤكد أن الحزب الجمهوري سيحاول قمع أصوات الديمقراطيين المحتملين، ومن المؤكد أن روسيا ستحاول مساعدة ترامب مرة أخرى، وسوف ينفق المليارديرات والشركات الكبرى مبالغ ضخمة تسعى لإعادة انتخاب ترامب، وستعيق الكلية الانتخابية المزيد من المعوقات المرشح الديمقراطي.

غير أن الديمقراطيين والمستقلين سيتم طردهم. وشهد منتصف العام 2018 أعلى نسبة مشاركة في أي انتخابات من هذا القبيل منذ عام 1914، مما أعطى الجمهوريين في مجلس النواب هزيمتهم الأكثر مدوية منذ عقود. في عام 2020، قد تكون "الموجة الزرقاء" بمثابة تسونامي.