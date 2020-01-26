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لأول مرة.. صناعة البسكويت على متن سفينة فضائية!

الأحد 26 يناير 2020 10:56 م بتوقيت مسقط

لأول مرة.. صناعة البسكويت على متن سفينة فضائية!

ترجمة- رنا عبدالحكيم

نجح رواد فضاء في طهي عجينة بسكويت وصناعة وجبة لذيذة خلال ساعتين على متن سفينة فضاء بمحطة الفضاء الدولية، وهو معدل أقل بـ20 دقيقة عن الأرض.

وقالت ماري مورفي مديرة نانوراكس، ومقرها تكساس، هذا الأسبوع: "ما زال هناك الكثير لنتأمله لمعرفة حقيقة ما الذي يدفع هذا الاختلاف، لكن بالتأكيد نتيجة رائعة". وأضافت "بشكل عام، أعتقد أنها تجربة أولى رائعة للغاية".

ولا أحد يعرف حتى الآن طبيعة الطعم لأن رواد الفضاء "الطهاة" وضعوا البسكويت في أكياس فردية ومعبأة لرحلات الفضاء. وتم إعادتهم إلى الأرض على كبسولة سبيس إكس، وتم تجميدها في مختبر بالقرب من هيوستن، في ولاية تكساس الأمريكية.

ويقع نانوراكس بالقرب من مركز جونسون للفضاء التابع لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، وقد صمم وصنع فرن اختبار كهربائي صغير تم إطلاقه إلى المحطة الفضائية في نوفمبر الماضي. وكان البسكوت المجمد بالفعل هناك.

وكان رائد الفضاء الإيطالي لوكا بارميتانو هو الخباز الرئيسي وقام بخبز البسكويت قطعة تلو الأخرى. وأول قطعة استغرقت 25 دقيقة في الفرن على 300 درجة فهرنهايت (149 درجة مئوية) ومع ذلك كانت غير مطهوة في نهاية الأمر. وبعدها ضاعف بارميتانو وقت الطهو لقطعتين وكانت النتائج في النهاية ليست جيدة.

وبقيت القطعة الرابعة في الفرن لمدة ساعتين وأخيرا نجحت التجربة. وقام بارميتانو بتعديل حرارة الفرن حتى 325 درجة فهرنهايت (163 درجة مئوية) للقطعة الخامس وقام بخبزها لمدة 130 دقيقة. وذكر أنه أحرز المزيد من النجاح.

وسيكون تناول طعام آخر غير الطعام المجفف أو المعبأ مسبقًا ذا أهمية خاصة، لأن رواد الفضاء سيذهبون إلى القمر ثم إلى المريخ.

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