لأول مرة.. إزاحة الستار عن "مركز عُمان للهيدروجين" في "جيوتك" اليوم

مسقط - الرؤية

تَرْعَى مَعَالي المهندسة عزة بنت سليمان الإسماعيلية وزيرة التقنية والاتصالات، اليوم، افتتاحَ "مركز عمان للهيدروجين"، في مقر الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عُمان "جيوتك"؛ وذلك في إطار جهود الجامعة لمواكبة التحول الاقتصادي الذي يشهده العالم نحو مجال الطاقة الخضراء.

ويعدُّ المركز الأول من نوعه في السلطنة، ليكون أول مركز أبحاث يهدف لتسريع عملية تبني الطاقة الخضراء "الهيدروجين" في الاقتصاد الوطني. ويحضر افتتاح المركز معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز، وعدد من المكرمين أعضاء مجلس الدولة، والأكاديميين ورؤساء الشركات والخبراء والمهتمين بالمجال.

وستركِّز أنشطة "مركز عمان للهيدروجين" على تقديم الدعم البحثي لجميع الصناعات في السلطنة، والتي تطمح لتبني الهيدروجين كطاقة بديلة نحو اقتصاد مستدام، ومن ثمَّ فتح آفاق جديدة لتكثيف استخدامات الهيدروجين في السوق العماني؛ حيث سيؤدِّي المركز دورًا نشطًا في عملية الترويج والتسويق التجاري للهيدروجين.