مناقشة آلية تنظيم جمع المال العام للفرق التطوعية بالسيب

مسقط - العمانية

عقدتْ لجنة التنمية الاجتماعية بولاية السيب، أمس، بقاعة الاجتماعات بمكتب والي السيب، اجتماعًا، برئاسة سعادة الشيخ إبراهيم بن يحيى الرواحي والى السيب رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بولاية السيب.

وناقشتْ اللجنة عددًا من المواضيع ذات الصلة بمهام وواجبات اللجنة؛ والتي من أبرزها: مراجعة التوصيات التي تمَّ اتخاذها في الاجتماع السابق للجنة بشأن مجموعة من المواضيع الاجتماعية، وعرض وبحث التوجيهات الصادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية حول مهام واختصاصات فريق السيب التطوعي وأحكام اللائحة التنظيمية للجان التنمية الاجتماعية المنضوية تحت إشراف وزارة التنمية الاجتماعية، وتنظيم آلية جمع المال العام للفرق والمجموعات التطوعية؛ بهدف القيام بالأعمال التطوعية والخيرية من قبلها في المحيط المجتمعي.