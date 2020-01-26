أمطار متوسطة على العامرات.. والأهالي يستمتعون بالتخييم

الرؤية - عيسى بن عبدالله القصابي

شهدت ولاية العامرات، أمس الأحد، هطول أمطار تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة سالت على إثرها عدد من الشعاب المختلفة، واستمر جريان وادي عدي وزيادة منسوب المياه فيه نتيجة تواصل أمطار الخير.

وتشهد الولاية في الفترة الحالية تشكل السحب الركامية والغيوم التي تلبّد السماء وتحجب أشعة الشمس في أجواء شتوية جميلة في مختلف مناطق وقرى الولاية، مما جعل العائلات من المواطنين والمقيمين تخرج في رحلات ترفيهية للتنزه والاستمتاع بالأجواء الباردة والتخييم على ضفاف وادي عدي حيث خرير المياه والمسطحات والأشجار الخضراء.