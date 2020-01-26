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شمال الباطنة في الصدارة.. والبريمي تسجل حالتين فقط

"التنمية الاجتماعية": 72 حدثا جانحا منهم 63 عُمانيا بنهاية سبتمبر الماضي

الأحد 26 يناير 2020 06:03 م بتوقيت مسقط

"التنمية الاجتماعية": 72 حدثا جانحا منهم 63 عُمانيا بنهاية سبتمبر الماضي

 

مسقط- الرؤية

أظهرت إحصائيات وزارة التنمية الاجتماعية أنَّ عدد حالات الأحداث الجانحين في مُختلف محافظات السلطنة ممن بلغوا التاسعة، ولم يكملوا الثامنة عشرة من العمر، وارتكبوا فعلاً يُعاقب عليه القانون خلال الربع الثالث (1/7 ولغاية 30 /9 /2019م) من عام 2019 المنصرم 72 حالة منهم 63 عمانيا (62 ذكرا و1 أنثى)، وعدد 9 حالات غير عُمانية (8 ذكر و1 أنثى).

وتتصدر محافظة شمال الباطنة المرتبة الأولى بعدد 23 حالة منهم 22 عمانيا (21 ذكر و1 أنثى)، و1 ذكر غير عماني فقط، تعقبها محافظة الداخلية بواقع 16 ذكر عماني، وتأتي بعدها محافظة شمال الشرقية بعدد 12 ذكر عماني، ثم تتساوى محافظتا: مسقط وظفار بنصيب 8 حالات لكل منها، ففي محافظة مسقط يوجد بها 4 ذكر عماني، و4 ذكر غير عماني، وفي محافظة ظفار 4 ذكر عماني و4 غير عماني (3 ذكر و1 أنثى)، وبعدها محافظة الظاهرة بنصيب 3 حالات ذكر عماني، وآخرها محافظة البريمي بـ 2 حالة ذكر عماني.

 

ويظهر من العدد الإجمالي لهؤلاء الأحداث الجانحين أنَّ هناك 30 حالة قدمت لها "الرعاية اللاحقة" وهي: الخدمات المساندة المقدمة للحدث الجانح من أجل إدماجه في المجتمع بعد انقضاء فترة التدريب، كما يُوجد من العدد الإجمالي لهؤلاء الأحداث الجانحين 11 حالة تم وضعها تحت " الاختبار القضائي"، ويقصد بهذا الاختبار: وضع الحدث في بيئته الطبيعية تحت إشراف وتوجيه المراقب الاجتماعي.  

ويوجد خلال الفترة آنفة الذكر في "دار إصلاح الأحداث" المختصة بإيواء ورعاية وتقويم وتأهيل الأحداث الجانحين الذين تحكم أو تأمر المحكمة بإيداعهم فيها 19 حالة منها 17 ذكرا عمانيا و2 ذكر غير عماني، وبتوزيعهم وفقاً لأعمارهم فإن عدد ممن تتراوح أعمارهم من 12 سنة إلى أقل من 15 سنة 2 ذكر عماني فقط، وممن تتراوح أعمارهم من 15 سنة إلى أقل من 18 سنة 15 ذكرا عمانيا و2 ذكر غير عماني.

وبشأن " الأحداث المعرضين للجنوح " وهم ممن لم يكملوا الثامنة عشرة من العمر واعتادوا مخالطة الجانحين والهروب من المنزل أو المدرسة أو من لم تك له وسيلة مشروعة للعيش أو محل إقامة فقد بلغ عددهم 12 حالة منهم 8 ذكور عمانيين و4 ذكور غير عمانيين، وتأتي محافظة جنوب الباطنة أولاً بعدد 7 حالات منها 3 حالات ذكور عمانيين و4 حالات ذكور غير عمانيين، ثم محافظة ظفار بعدد 2 ذكر عماني، وتتساوى كل من محافظات: مسقط، وشمال الباطنة، ومسندم بعدد حالة واحدة ذكر لكل منها. 

 

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