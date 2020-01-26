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العرض الترويجي متواصل حتى 3 فبراير

"واحة عُمان" تكافئ عملاءها بجوائز "امسح واربح"

الأحد 26 يناير 2020 05:58 م بتوقيت مسقط

"واحة عُمان" تكافئ عملاءها بجوائز "امسح واربح"

مسقط – الرؤية

تواصل "واحة عُمان" مكافأة زبائنها من خلال عرض "امسح واربح"، بالتعاون مع "لولو"، أكبر سلسلة هايبرماركت في الشرق الأوسط.

ومع خلال العرض الترويجي، تقدم واحة عُمان المزيد من الأسباب لشراء منتجاتها. ومنذ بدء العرض في 3 يناير وحتى اليوم منحت واحة عمان العديد من الجوائز للفائزين المحظوظين، حيث ينال زبائنها فرصة للفوز بجوائز مميزة عند شرائهم لكرتون أو حزمة من مياه واحة عُمان في القترة بين 3 يناير و3 فبراير 2020.

وقال بيمال بالاكريشنان أحد الفائزين: كانت مفاجأة سارة أن ربحت كمبيوتر محمول لينوفو ضمن عرض "امسح واربح" من واحة عمان. وأود أن أشكر المنظمين على هذه الفرصة.

وللاشتراك في العرض، يجب شراء كرتون أو حزمة من مياه واحة عُمان، واستلام بطاقة "امسح واربح" من قسم خدمة عملاء لولو هايبرماركت عند تقديم فاتورة الشراء ومسح البطاقة للفوز بجوائز مثل آيفون إكس آر وكمبيوتر محمول لينوفو وعملة ذهبية 22 قيراط 4 جرام وقسائم هدايا من اللولو بقيمة 10 ريالات.

ويطبق العرض حصريًا على المقيمين في السلطنة، ويمكن للزبائن المشاركة أكثر من مرة لزيادة فرصهم في الفوز بالجوائز. ويجب على الفائزين تقديم بطاقة "امسح واربح" مع إثبات الشراء وإثبات الهوية لاستلام الجائزة.

وقال إن إس إس سوبرامانيان، المدير العام لمجموعة شركة مياه الواحة: ملتزمون بمكافأة عملائنا الأوفياء ورد الجميل لهم من خلال هذه العروض الترويجية المثيرة. ونبعث من خلال العرض أطيب الأمنيات لعملائنا بمناسبة العام الجديد.

 

 

 

 

 

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