إنجاز تاريخي لـ"تنمية نفط عُمان".. تعرف على قصة البئر رقم 1000

مسقط- الرؤية

أنجزت شركة تنمية نفط عُمان حفر البئر رقم (1000) في المجموعة العنقودية (مرمول- رحب- ثليلات- قهارير) في جنوب منطقة الامتياز.

وهذه المرة الثانية التي يحقق فيها أحد حقول الشركة النفطية هذا الإنجاز بعد ما تحقق في نمر عام 2013. ويأتي حفر هذه البئر في إطار البرنامج المتسارع لتعزيز الإنتاج عن طريق الاستخلاص الثانوي، ومما ضاعف روعة هذا الإنجاز تشغيل البئر في غضون 16 ساعة فقط بعد نقل جهاز الحفر.

وقال المهندس سالم السكيتي المدير التنفيذي لنفط الجنوب بالشركة: "لا ريب في أن ما تحقق في مرمول حتى الآن أمر مثير للدهشة، وتتمثل رؤيتنا حالياُ في تحقيق مزيد من النماء بحفر 1000 بئر أخرى في المستقبل إن شاء الله، ومن الرائق أن نرى المجموعة العنقودية في مرمول قد استدامت معدلات إنتاج عالية للنفط بعد 40 عاماً من الإنتاج الموسع ومع الأخذ بعين الاعتبار النضج المتقدم لبعض حقولها وتطويراتها المتعلقة، ولا يسعني إلا أن أشكر جميع من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز الفريد سواء موظفو الشركة وموظفو الشركات المتعاقدة معها".

وقال راؤول ريستوتشي المدير العام للشركة: "أود أن أهنئ موظفي الشركة وموظفي الشركات المتعاقدة على هذا الإنجاز الباهر المتمثل في حفر البئر الألفية في هذه المجموعة العنقودية التي تعد مساهماً رئيسياً في الإنتاج. هذا الإنجاز وليد جهود تعاونية بذلتها فرق ودوائر عديدة في الشركة بما فيها: مديرية هندسة النفط، ومركز تطوير الحقول، ومديرية هندسة الآبار، ومديرية الهندسة، ومديرية العمليات، ومديرية المالية، فضلاً عن شركات الحفر المتعاقدة معنا".

وتم اكتشاف حقل مرمول في عام 1956 وتم ربطه بخط الإنتاج في عام 1980 عندما جرى تشغيل خط النفط الرئيسي في جنوب السلطنة، وتحتفظ المجموعة العنقودية حالياً بمقدار كبير من كميات الهيدروكربونات إذ تسهم بمعدل 81600 برميل في اليوم.

والمجموعة العنقودية تضم جملة متنوعة من خطط التطوير ومشاريع عالمية المستوى وتطبيقات معقدة تخضع لآليات استخلاص ثانوية وثلاثية (كالحقن بالبوليمر القلوي الخافض للتوتر السطحي) تدعمها تكنولوجيا متطورة.

ومن المخطط أن تحفر قرابة 500 بئر إضافية في السنوات القلائل الآتية في المجموعة العنقودية عن طريق تطوير المرحلة 3 من مشروع الغمر بالبوليمر في مرمول، وتكثيف مشاريع الغمر بالمياه في الآبار البينية مما سيعزز الإنتاج وسيضيف المزيد إلى احتياطيات السلطنة.

يشار إلى أن شركة تنمية نفط عُمان هي الشركة الرائدة في مجال استكشاف النفط والغاز وإنتاجهما في سلطنة عُمان؛ فنحن مسؤولون عن إنتاج النسبة الأكبر من النفط الخام والغاز الطبيعي في البلاد. ولكن الأهم من ذلك أننا نركز على تحقيق التميز والنمو وإيجاد قيمة مستدامة داخل صناعتنا وخارجها على حد سواء.

والشركة مملوكة لحكومة السلطنة (60 بالمائة من الأسهم) ومجموعة شل (34 بالمائة من الأسهم) وشركة توتال (4 بالمائة) وشركة بارتكس (2 بالمائة). كما تنتج الشركة الغاز والمكثفات بالنيابة عن حكومة السلطنة.