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تزايد فرص هطول الأمطار على هذه المناطق

الأحد 26 يناير 2020 10:39 ص بتوقيت مسقط

تزايد فرص هطول الأمطار على هذه المناطق
أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى ‏استمرار تدفق السحب على معظم محافظات السلطنة وهطول أمطار متفرقة على بعض الولايات. ‏‎وأضافت بأن الطقس صحو إلى غائم جزئيًّا على معظم محافظات السلطنة مع فرص لهطول أمطار متفرقة على محافظتي مسندم وجنوب الشرقية وأجزاء من سواحل بحر عُمان وجبال الحجر والمناطق المجاورة، واحتمال تصاعد الأتربة والغبار بفعل حركة الرياح على المناطق الصحراوية والمكشوفة. ‏‎وسجلت درجات الحرارة في ولاية السيب 24 / 15 وفي ولاية صلالة 28 / 20 وأعلى درجة حرارة متوقعة اليوم 28 درجة في ولاية صلالة وأدناها صفر في جبل شمس. ‏ومن المتوقع أن تشهد محافظة مسقط وجنوب الباطنة وشمال الداخلية هطول أمطار خلال اليومين القادمين.

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