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الهيئة الإدارية تضم المعمري والبحري والمعشني والبلوشي والمحروقي

انتخاب رئيس وأعضاء "اتحاد عمال الكهرباء".. و9 نقابات عمالية بشركات القطاع

الأحد 26 يناير 2020 08:55 ص بتوقيت مسقط

انتخاب رئيس وأعضاء "اتحاد عمال الكهرباء".. و9 نقابات عمالية بشركات القطاع

مسقط - الرؤية

انعقدت الجمعية العمومية للاتحاد العمالي لقطاع الكهرباء لانتخاب أعضاء الهيئة الإدارية، تحت رعاية سعادة المهندس سالم بن ناصر العوفي وكيل وزارة النفط والغاز، وذلك في إطار جهود الاتحاد العام لعمال السلطنة لتوحيد عمل النقابات العمالية لتخدم أهدافا مشتركة في القطاع الواحد وتعزيز روح التعاون والاتحاد بينها، نظرا للدور الذي يمكن أن تلعبه الاتحادات العمالية وقدرتها على التنظيم القطاعي، ودورها في استقرار القوى العاملة من خلال متابعتها في كل ما يتعلق بذلك القطاع من مفاوضات وقضايا جماعية وغيرها.

ونيابة عن اللجنة التحضيرية لانتخابات أعضاء الهيئة الإدارية للاتحاد العمالي لقطاع الكهرباء، استعرض إبراهيم الغريبي المكلف بأعمال رئيس قسم التشكيل والانتساب بالاتحاد العام لعمال السلطنة، تقرير اللجنة والذي تضمن مراحل تشكيل الاتحاد العمالي بدءاً من اجتماع اللجنة التأسيسية وتسجيل الاتحاد، ليؤكد من خلال التقرير انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد بحضور أكثر من ثلثي أعضائها.

وأدلى أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد العمالي بأصواتهم لترشيح أعضاء هيئته الإدارية، لتقوم بعدها لجنة الانتخابات بفرز أصوات الناخبين والتي تساوت بعضها عند المترشحين، لتلجأ اللجنة إلى عملية الاقتراع السري وفقاً للنظام الأساسي. ومن ثم استكملت اللجنة إعداد محضر فرز النتائج، والإعلان عنها.

وبعد اجتماع أعضاء الهيئة الإدارية للاتحاد العمالي لقطاع الكهرباء لتوزيع المناصب فيما بينهم، خلص الاجتماع إلى الاتفاق على توزيع المناصب وفقا لما يلي: خليفة بن حمد المعمري رئيسا؛ وسلطان بن سيف البحري نائبا للرئيس، وأحمد بن سهيل المعشني - أمين السر، وسمير بن أحمد البلوشي - أمين الصندوق، وسلطان بن سعيد المحروقي - مساعد أمين الصندوق.

ويتكون الاتحاد العمالي لقطاع الكهرباء من 9 نقابات عمالية في شركات ظفار للطاقة، والوطنية الأولى لخدمات التشغيل والصيانة، والعنقاء للتشغيل والصيانة، وشركة كهرباء مجان، إضافةً إلى العمانية لنقل الكهرباء، وكهرباء المناطق الريفية، وكهرباء مزون، وسويز تراكتبل، وعمان للاستثمارات والتمويل المحدودة.

ومن شروط تشكيل الاتحادات العمالية ألا يقل عدد النقابات العمالية المؤسسة للاتحاد عن 5 نقابات عمالية، وموافقة الجمعية العمومية لكل نقابة، وأن تعمل تلك النقابات في نفس القطاع. كما يناط إليها عِدة اختصاصات منها: دعم التعاون بين النقابات العمالية المنضمة إليه ووزارة القوى العاملة وأصحاب الأعمال والاتحاد العام لعمال السلطنة، ودعم التعاون بين النقابات العمالية المنضمة إليه وأصحاب العمل، والمشاركة في المجالس واللجان المعنية بشؤون العمل والعمال، علاوةً على النظر في طلب إيقاف أعضاء الهيئة الإدارية للنقابات العمالية المنضمة إليه وفقاً لما ينص عليه النظام التأسيسي للنقابات العمالية، والمشاركة في وضع الخطط والبرامج العمالية مع الجهات المختصة والمفاوضة الجماعية، والنظر في المسائل التي تحال إليه من الهيئات الإدارية للنقابات العمالية المنضمة إليه. وبتشكيل الاتحاد العمالي لقطاع الكهرباء، يصبح عدد الاتحاد العمالية في السلطنة 6 اتحادات في قطاعات النفط والغاز والصناعة والتعليم والإنشاءات والسياحة والكهرباء.

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