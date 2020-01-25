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الجهاز الفني السابق للعروبة يُهدد باللحوء للفيفا للحصول على مستحقاته المتأخرة

السبت 25 يناير 2020 09:13 م بتوقيت مسقط

الجهاز الفني السابق للعروبة يُهدد باللحوء للفيفا للحصول على مستحقاته المتأخرة

 

الرؤية – وليد الخفيف

قالت مصادر "للرؤية" إن الجهاز الفني السابق لنادي العروبة، قد يلجأ إلى الفيفا للمطالبة بمستحقاته المالية المتأخرة لدى مجلس الإدارة السابق، فمنذ رحيل المدير الفني أبوطالب العيسوي ومساعديه الثلاث قبل انتهاء الدوري الأول لم يتقاضوا رواتبهم المتأخرة.

وأوضح المصدر أنَّ إجمالي الرواتب يصل إلى 13 ألف ريال عماني، وأن الإدارة وعدت بالسداد في شهر مارس لكن ذلك لم يحدث.

وكانت الإدارة المؤقتة السابقة لنادي العروبة قد تعاقدت مع المدرب المصري أبو طالب العيسوي يعاونه جهاز مصري، غير أن سوء النتائج دعا المجلس المؤقت لحل الارتباط مع الجهاز، واستعان بجهاز فني وطني بقيادة فاروق عبد الله .

ويعيش العروبة فترة حرجة فالفريق العريق الذي كان ينافس دوماً على ألقاب المسابقات المحلية، بات مهددًا بالهبوط، فلم يجمع سوى 9 نقاط من 15 جولة .

ولم تتخذ الإدارة المؤقتة السابقة الإجراءات والتدابير اللازمة لركلة بداية موفقة للفريق العرباوي تمنحه حق التواجد مع أهل القمة، ليمنى بخسائر متتالية أودت به إلى قاع الترتيب دون أن يقدم لاعبوه على غير العادة أداءً يرضي جماهيره العريضة.

ومع تولي أحمد مبارك العلوي تحسن وضع الفريق على مستوى النتائج والأداء فحقق أول انتصار له بتجاوز السويق وفاز أيضاً على صحار وهما الفوزان الوحيدان في الدوري هذا العام، كما نجح في الفوز بذهاب ربع نهائي الكأس الغالية من الفوز على النصر، ويبقى أمامه الفوز أو التعادل في الجنوب من أجل العودة ببطاقة التأهل.

وحاولت الإدارة المؤقتة الجديدة تعزيز صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، فتعاقدت مع المدافع أحمد سليم فضلاً عن بعض اللاعبين المحليين والمحترفين كان آخرهم المهاجم النيجيري أودا مرشال على أمل تحقيق نتائج مغايرة تنقذه من فخ الهبوط للأولى .

 

 

 

 

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