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أمطار بين الخفيفة والمتوسطة على مسقط

السبت 25 يناير 2020 08:55 م بتوقيت مسقط

أمطار بين الخفيفة والمتوسطة على مسقط

مسقط – محمد إسماعيل

هطلت مساء اليوم السبت، أمطار تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة على عدد من الولايات جراء تأثر السلطنة بأخدود منخفض جوي.

وقد هطلت أمطار خفيفة على ولايات بوشر والسيب ومطرح بمحافظة مسقط، وهطلت أمطار خفيفة على ولايات الرستاق وبركاء ونخل ووادي المعاول بمحافظة جنوب الباطنة.

من جانبها أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى تزايد فرص هبوب رياح شمالية غربية نشطة خلال غدا الأحد وبعد غد الاثنين، تؤدي إلى ارتفاع موج البحر من متوسط إلى هائج على معظم سواحل السلطنة، مع تصاعد الغبار والأتربة على المناطق المكشوفة والصحرواية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، مع استمرار تدفق السحب على معظم محافظات السلطنة مع فرص هطول أمطار متفرقة على سواحل بحر عمان و أجزاء من جبال الحجر.

وتشير التوقعات إلى استمرار هطول الأمطار غدا الأحد على أجزاء من جنوب الباطنة ومسقط، وقد تمتد لتشمل شمال وجنوب الشرقية.

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