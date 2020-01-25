"صحة التعاون الخليجي" يواجه خطر انتشار اضطراب طيف التوحد في المؤتمر الأول

مسقط - الرؤية

انطلقتْ، صباح أمس الجمعة، أعمال المؤتمر الخليجي الأول لاضطراب طيف التوحد، برعاية مجلس الصحة بدول التعاون الخليجي، وبمشاركة من وزارة الصحة وجامعة السلطان قابوس، وبالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية ومكتب اليونسيف – مسقط، ومركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة.

وشهد المؤتمر -الذي أقيم بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، تحت رعاية معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد بن ناصر الشيبانية وزيرة التربية والتعليم- حضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة والأهالي الذين يعاني أبناؤهم من اضطراب طيف التوحد.

من جانبه، قال معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة: إنَّ اضطراب طيف التوحد ينتشر في دول مختلفة بالعالم والإحصائيات تتفاوت من دولة لأخرى والاهتمام بالأطفال الذين يعانون من هذا الإضراب أخذ يتزايد، من قبل الجهات الحكومية والأهلية. وأضاف معاليه: إنَّ المؤتمر يحاول تقديم معلومات للمختصين وأسرهم تساعدهم على العناية بهؤلاء الأطفال، خاصة في ظل المشاركة الكبيرة من المختصين والمتحدثين الذين لديهم الخبرة الكبيرة في هذا المجال.

بدوره، ألقى سليمان بن ناصر الدخيل مدير عام مجلس الصحة الخليجي، كلمة؛ جاء فيها: باسم مجلس الصحة لدول التعاون، أتقدم إليكم وللشعب العماني ببالغ التعازي في وفاة المغفور له -بإذن الله- جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور -طيب الله ثراه- ونسأل الله أن يجزيه خير الجزاء على ما قدمه في سبيل رفعة السلطنة ودعم مسيرة مجلس التعاون الخليجي. وأضاف: كما نتقدم بالتهنئة للشعب العماني على تولي صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله- مقاليد الحكم في البلاد، وندعو الله العلي القدير أن يمن على جلالته بموفور الصحة والعمر المديد.

وقال سعادة الدخيل: إنَّ مجلس الصحة لدول التعاون يعمل منذ تأسيسه في عام 1976م وفق رؤية ثاقبة لتوحيد جهود الدول الأعضاء لتحقيق إستراتيجية صحية خليجية موحدة، وتوفير أعلى مستويات الصحة لمواطني دول المجلس، عبر نشر التوعية ومكافحة الامراض، بما يتماشى مع أعلى معايير المنظمات الدوليـة في تحقيق الصحة والسلامة لجميع أفراد المجتمع . وتابع سعادة الدخيل: من منطلق حرص المجلس على نشر الوعي الصحي، وإبراز رؤية ورسالة المجلس، فإن مجلس الصحة يشارك في تنظيم المؤتمر الخليجي الأول لاضطراب طيف التوحد والاضطرابات النفسية المصاحبة؛ بهدف تكثيف الجهود لزيادة المعرفة بهذا الاضطراب لدى مختلف شرائح المجتمع؛ سعيا نحو تقديم رعاية متكاملة ومستدامة للشخص الذي يعاني من التوحد.

وأشار إلى أنَّ المؤتمر يهدف لإبراز الأدلة والبراهين العلمية في هذا المجال بمشاركة خبراء عالميين وأكاديميين وأولياء أمور ومدرسين ومختصين في مجال تقديم الرعاية الصحية لهذه الفئة؛ من أجل وضع الحلول المناسبة للتحديات، وإلقاء الضوء على الاتجاهات المستقبلية في هذا المجال.