"الصحة" تنفي تسجيل إصابات بـ"كرونا".. وإجراءات احترازية للوقاية من الفيروس القاتل

الرؤية - محمد قنات

نفت وزارة الصحة تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في السلطنة، مؤكدة استعدادها لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.

وقالت الوزارة -في بيان لها- إنها تتابع عن كثب مستجدات الوضع الوبائي للالتهاب الرئوي الحاد كورونا المستجد منذ ظهوره في الصين، واتخذت الإجراءات والاحترازات الوقائية اللازمة لمعاينة وتشخيص وفرز الحالات التنفسية الحادة المعمول بها في المؤسسات الصحية.. ونوهت وزارة الصحة للمواطنين والمقيمين بأخذ المعلومة من مصادرها وعدم الالتفات حول الشائعات.

واتسعت قائمة الدول المعلنة عن وجود إصابات بفيروس كرونا القاتل الذي أصاب 10200 شخص في عدد من الدول منذ ظهوره في وسط الصين الأسبوع الماضي، وأودى بحياة 41 مواطناً صينيًا.

من جانبها قالت د.نهال عفيفي طبيبة أخصائية نائب رئيس الجمعية العمانية لأصدقاء المسنين، إن الفيروس يُعتبر سلالة جديدة من فيروس "كورونا"، تم التعرّف عليه أول مرة عبر مجموعة من حالات الالتهاب الرئوي في مدينة ووهان في مقاطعة هوبي الصينية، وأنه حتى الآن لم يتم اكتشاف طريقة العدوى ومع ذلك، يرجح أن الإصابات بين البشر ناجمة عن "مُخالطة حيوانات مصابة بالفيروس".

وأضافت د.نهال عفيفي، أن أعراض العدوى تبدأ من الجهاز التنفسي العلوي، مثل الإنفلونزا، حيث تتضمن الأعراض السعال، وارتفاع درجة الحرارة، والتهاب الحلق، والصداع، والحمى، ثم تتطور هذه الأعراض لتتحول إلى التهاب رئوي، كما أنَّه لا يوجد أي علاج أو لقاح لهذا المرض إلى الآن، وتبقى الطريقة الرئيسية للتعامل معه هي عن طريق الرعاية الدائمة المكثفة، وعلاج الأعراض، واتباع الإرشادات التوعوية للوقاية من الفيروسات.

وتابعت نائب رئيس الجمعية العمانية، أن من إجراءات الوقاية، غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون، وتجنب التواصل المباشر مع الأشخاص المصابين بأي مرض، وتجنب لمس العينين أو الأنف أو الفم بدون غسل اليدين، إلى جانب تطهير الأسطح التي تتلوث سريعاً، وتجنب التعامل المباشر مع الحيوانات وأخذ قسط كاف من الراحة وتناول كمية كبيرة من السوائل.

وأشارت إلى ضرورة تجنب المسافرين الاتصال بالحيوانات سواءً كانت حية أو ميتة، أو المنتجات الحيوانية، أو التواجد في أسواق تداول الحيوانات، وتجنب الاتصال بأشخاص مصابين بأعراض تنفسية.

وأوضحت دكتورة نهال أنه في حال ظهور أعراض الإصابة بعدوى تنفسية، يجب على الأشخاص البقاء في المنزل، وتجنب الاختلاط بالآخرين، وطلب الرعاية الصحية على الفور خلال الاتصال بمقدم الخدمة الصحية هاتفياً، وينصح بتجنب السفر أثناء وجود أعراض مرضية.

وانتشر كورونا في عدد من الدول حيث أعلنت فرنسا عن أول حالتين مؤكدتين من الإصابة بفيروس كورونا، حيث تم نقل أحد المرضى إلى المستشفى في باريس والآخر في مدينة بوردو الواقعة جنوب غرب البلاد. وظهرت أول حالة بالإصابة بالمرض في كوريا الجنوبية لصينية تبلغ 35 عامًا، وصلت إلى سيول في 19 يناير على متن طائرة آتية من ووهان، وفي الولايات أدخِل رجل ثلاثيني زار منطقة ووهان وعاد منها في 15 يناير، إلى مستشفى غير بعيد عن سياتل، وفق ما أعلنت السلطات في 21 يناير.

ودون السجل الصحي في اليابان الحالة الأولى لثلاثيني أدخل إلى المستشفى في 10 يناير بسبب إصابته بحرارة مرتفعة وأعراض أخرى، بعد عودته قبل أيام قليلة من ووهان، وفي 24 يناير، سجلت حالة أخرى لأربعيني يسكن في ووهان، ووصل إلى اليابان في 19 منه.

ولحقت بهذه الدول دول أخرى حيث تم الإعلان عن أول حالة في 24 يناير في النيبال، لدى طالب عاد في 9 من الشهر من النيبال، وفي سنغافورة تمَّ الإعلان عن الإصابة الأولى التي تعرض لها رجل يبلغ 66 عاماً بعد ثلاثة أيام من وصوله من ووهان وهو يعاني من الحرارة والسعال، وثبتت إصابة ابنه الذي رافقه والبالغ 37، وأصبحت قائمة الدول التي وصل إليها إصابات بكرونا القاتل تضم،فرنسا، كوريا الجنوبية، الولايات المتحدة تايوان، تايلاند، وأستراليا، وماليزيا، السعودية ماليزيا.