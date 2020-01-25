20 موظفًا من "الزبير" يلتحقون ببرنامج "اعتماد" للتطوير القيادي

مسقط - الرؤية

التحق 20 موظفًا من مؤسسة الزبير والشركات التابعة لها بالبرنامج الوطني للتطوير القيادي وتمكين الإدارات العمانية الوسطى والعليا في القطاع الخاص "اعتماد"، ضمن مخرجات مختبر سوق العمل والتشغيل في البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ"، وتشرف عليه وزارة القوى العاملة ويتكون من 3 وحدات رئيسية وهي القيادة من الداخل والقيادة بالمنصب وقيادة التغيير والتعاون.

واستضافت مؤسسة الزبير موظفيها المشاركين في البرنامج بحضور هاني بن محمد الزبير، رئيس مجلس إدارة مجموعة الزبير للسيّارات وعضو مجلس الإدارة بمؤسسة الزبير، إلى جانب ممثلي الإدارة العليا بمؤسسة الزبير.

وجاءت مشاركة مؤسسة الزبير بالبرنامج في إطار سياستها الرامية إلى دعم المبادرات الحكومية الهادفة إلى تطوير وتأهيل الكفاءات العمانية الشابة لتبوّء المناصب الوسطى والقيادية في مختلف شركات المجموعة.

ويهدف البرنامج الذي تشرف عليه وزارة القوى العاملة إلى تأهيل الكوادر الوطنية العمانية في القطاع الخاص وبالأخص في المناصب الوسطى والعليا، ويهدف إلى تدريب وتأهيل 10 آلاف موظف من القطاع الخاص لشغل مناصب قيادية وإشرافية.

وخلال اللقاء مع المشاركين في برنامج "اعتماد" من شركات ومؤسسات مجموعة الزبير أكّد هاني بن محمد الزبير أهمية تحقيق الاستفادة القصوى من البرنامج الذي تنفذه الحكومة ممثلة بوزارة القوى العاملة لصقل وتنمية المهارات والقدرات القيادية في القطاع الخاص وصولا إلى تحقيق الرؤية المستقبلية للسلطنة بشكل عام، وتطوير كفاءاتهم القيادية بما ينعكس إيجابا على مستوى الأداء الفردي والمؤسسي.

وأضاف هاني الزبير: أهنئ الموظفين الملتحقين ببرنامج اعتماد، ونحن سعداء بمشاركة موظفينا في البرنامج الذي يعد من البرامج الحكومية الرائدة التي انبثقت عن مبادرات تنفيذ وتشرف عليه وزارة القوى العاملة، مشيرا إلى أن مؤسسة الزبير تعمل على تطوير قدرات الموظفين بما يتواكب مع الخطط المستقبلية للمؤسسة، حيث تؤمن المؤسسة بأنّ الاستثمار في رأس المال البشري من أفضل الاستثمارات وأحد العوامل الأساسية لنمو مؤسسة الزبير واستدامتها. وقال إنّ مؤسسة الزبير تعد من المؤسسات الرائدة في السوق المحلي والتي تحرص على تدريب وتأهيل الموظفين العمانيين في مختلف المجالات وخصوصا المناصب القيادية والإشرافية حيث قطعت في هذا المجال شوطا كبيرا وحققت نسب تعمين عالية في هذه المناصب.

وأعرب المشاركون في البرنامج عن شكرهم وتقديرهم البالغ لإدارة المؤسسة على اهتمامها وسعيها الدائم إلى تطوير قدرات موظفيها بما يتناسب مع خططها المستقبلية، معبرين عن سعادتهم باختيارهم للمشاركة في البرنامج الذي تنفذه الحكومة الرشيدة ممثلة بوزارة القوى من أجل تطوير قدرات الكفاءات الوطنية العمانية.