"تعليمية الداخلية" تستعرض فوائد "مسار الناشئة" في مدارس المحافظة

نزوى - الرؤية

عقدتْ المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة الداخلية، لقاءً تعريفيًّا لمديري ومديرات المدارس حول "برنامج مسار"، والذي يستهدف هذا العام 15 ألف طالب وطالبة على مستوى السلطنة، ويتبناه ديوان البلاط السلطاني.

وهدف اللقاء إلى إيضاح ماهية البرنامج والفئات المستهدفة ومراحل البرنامج؛ وذلك بحضور الدكتور أفلح بن أحمد الكندي مدير عام تعليمية الداخلية، الذي استهل اللقاء بالإشادة بمبادرة ديوان البلاط السلطاني على اهتمامه بالنشء، وتطوير قدراتهم ومهاراتهم لمواكبة الثورات الصناعية الحديثة. وقال الكندي: يتعين على إدارات المدراس بالمحافظة تشجيع الطلاب المرشحين للبرنامج، ومتابعتهم خلال مراحل البرنامج؛ لما لهذا البرنامج من إثراء معرفي وعملي لهذه الفئة من الطلاب في خضم التسارع التقني بالعالم.

وقدَّم فريق العمل بالمحافظة ورقة عمل حول البرنامج بكافة تفاصيله؛ إذ يستهدف طلاب المدارس للفئة العمرية من 15 إلى 17 سنة، والذي جاء لتعزيز مهارات وقدرات وقيم الناشئة؛ تماشيا مع الثورة الصناعية الرابعة، وتهيئتهم للأدوار القيادية في المستقبل للتعامل مع متطلبات العصر الحديث.

وينطلقُ برنامج مسار للناشئة بعد تسجيل الطلاب المرشحين إلى المرحلة الأولى "التعلم الإلكتروني" عبر منصة رقمية باللغة العربية والإنجليزية؛ تم تصميمها خصيصا للبرنامج، وفيها يتعلم الطلاب أساسيات البرمجة بلغة بايثون (Python) وهي اللغة المستخدمة حاليا في تطوير التطبيقات الذكية الحديثة التي تحضنهن الثورة الصناعية الرابعة.

ويصمِّم الطلاب المشاركون مشاريعَ رقمية تمر بمرحلة التقييم عبر خبراء عالميين؛ وذلك لاختيار 200 طالب للمشاركة في المرحلة الثانية "مرحلة برنامج الإقامة"، ويخضع الطلاب لمدة أسبوعين إلى برنامج مكثف يتضمَّن العديد من الورش التدريبية التفاعلية والتطبيقية في مجال علوم البرمجيات والروبوتات والعالم الافتراضي ومهارات القيادة الرقمية، مُصاحَبَة بجلسات ولقاءات مختلفة ومثرية مع خبراء على مستوى محلي وعالمي، وزيارات لعدد من المرافق التقنية في السلطنة.