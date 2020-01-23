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أوسمة الشَّرف

الخميس 23 يناير 2020 08:34 ص بتوقيت مسقط

أوسمة الشَّرف

التكريم والإشادة السُّلطانية سِمَة لا تغيب عن النهج السُّلطاني الحكيم.. ومن هُنا، يُمكن قراءة تفضُّل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- بالإنعام بعدد من الأوسمة على الفريق الطبي الذي نال شرف مسؤولية المتابعة الصحية والعلاج للمغفور له -بإذن الله تعالى- جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور -طيب الله ثراه.

الإنعام السامي سُنَّة حسنة تعكسُ مستوى تقدير رأس الدولة جلالة السلطان المعظم لأدوار المخلصين من أبناء الوطن في كلِّ موقع يخدمُون فيه وطنهم الغالي، ومسؤولية مُتابعة الحالة الصحية والعلاجية للسلطان الراحل مهمَّة وطنية سامية، وتكليف لا يُضاهيه تكليف، فهؤلاء الأطباء المخلصون هم جُند أوفياء لقائدهم، مارسوا مِهنتهم بتجرُّد كامل، وقدَّموا خلاصة خبراتهم الطبية والعلاجية من أجل السلطان الراحل؛ بهدف متابعة الحالة الصحية لجلالته -رحمه الله- فكانوا على قدر التوقُّع والمسؤولية بتفانٍ وإخلاص.

... إنَّ خدمة الوطن الحبيب في شتى ميادين العمل، لهي شرفٌ عظيم، ومسؤولية كُبرى، يتعيَّن على كل من يحملها على عاتقه أن يُوليها جل الاهتمام والإخلاص؛ حتى تتواصل مسيرتنا وتستمر نهضتنا بإذن الله تعالى.

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