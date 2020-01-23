مؤسس "سناب شات": "تيك توك" سيكتسح "انستجرام"

ترجمة- رنا عبدالحكيم

يرى مؤسس سناب شات إيفان شبيجل أن تركيز تيك توك على المواهب في ازدياد وسوف يطغى هذا التطبيق على شعبية انستجرام.

وأثناء حديثه في مؤتمر التصميم الرقمي للحياة (DLD) في ميونيخ، كشف شبيجل أنه "معجب كبير" بـتيك توك ويعتقد أنه يتمتع بجاذبية أكبر من التطبيق المملوك لموقع فيسبوك. وقال "إن وسائل التواصل الاجتماعي في بنيتها الأصلية تدور حول: من تكون أنت، وتظهر للأشخاص الأخرين أنك رائع، وتحصل على إعجابات وتعليقات، هذه الأنواع من الأشياء". وتابع أن تيك توك يحتفل بدلاً من ذلك بالموهبة، واصفًا إياه بأنه منصة للأشخاص "الذين يريدون أن يكونوا وسائل الإعلام للترفيه عن الآخرين".

وعندما سئل عما إذا كان يعتقد أن تيك توك يمكن أن يكون أكبر من انستجرام، أجاب شبيجل: "أعتقد أن هذا ممكن بالتأكيد لأن هذا المحتوى القائم على المواهب غالبًا ما يكون أكثر إثارة من المحتوى القائم على إظهار الحالة".

وفي العام الماضي، تفوق تيك توك على انستجرام ليصبح رابع تطبيق يتم تنزيله يسبقه في الترتيب فيسبوك وماسنجر وواتس آب.