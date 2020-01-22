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لتزويد الميناء بوقود عالي الجودة

اتفاقية بين "النفط العُمانية للتسويق" وميناء الدقم

الأربعاء 22 يناير 2020 08:00 م بتوقيت مسقط

اتفاقية بين "النفط العُمانية للتسويق" وميناء الدقم

 

مسقط – الرؤية

وقعت شركة النفط العُمانية للتسويق اتفاقية طويلة الأجل مع شركة ميناء الدقم، بهدف تزويد الميناء بوقود عالي الجودة. وتنص الاتفاقية على إنشاء شركة النفط العمانية للتسويق، شركة تسويق الوقود الوحيدة المرخصة في ميناء الدقم، لمحطة وقود متنقلة بسعة عالية.

ووقع الاتفاقية ديفيد خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة النفط العُمانية للتسويق، وريجي فيرمولن، الرئيس التنفيذي لشركة ميناء الدقم، في المكتب الرئيسي لشركة ميناء الدقم، في إطار استراتيجية شركة النفط العُمانية للتسويق لإعادة التعريف بقطاع الوقود بالسلطنة، حيث تقوم ببناء مرافق لتخزين الوقود في ميناء الدقم بما في ذلك محطة لتزويد السفن بوقودها ذو المواصفات العالمية.

وقال المهندس عامر بن سهيل جعبوب، مدير عام الأعمال التجارية في شركة النفط العُمانية للتسويق: نحرص على تعزيز خدماتنا البحرية بشكل متنامي، وتعزيز مكانتنا كأبرز مزودي خدمات الوقود عالية الجودة. ونثق بأن هذه الخطوة هي إنجاز أخر يضاف إلى سجل علاقاتنا الناجحة مع ميناء الدقم، ودعم جهوده الرامية لإبراز مكانته كبوابة تجارية دولية ومركزًا استراتيجيًا مهمًا للاستثمار الصناعي والاقتصادي. وأهدافنا اليوم لا تنحصر في تقديم خدماتنا خارج حدود السلطنة فحسب؛ بل نسعى دون كلل لتلبية احتياجات البلاد من الوقود، ودفع عجلة التقدم والنمو الإقتصادي.

وتأتي الاتفاقية ضمن سلسلة من الاتفاقيات التي تفتخر شركة النفط العُمانية للتسويق بتوقيعها مع أكبر مشاريع التنمية في السلطنة وضمن استراتيجيتها الطموحة لتنويع مصادر الدخل في السلطنة.      

 

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