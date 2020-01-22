هل اخترقت السعودية هاتف رئيس "أمازون"؟



الرياض- رويترز

نفت السعودية اليوم الأربعاء تقريرا إعلاميا يتهم المملكة باختراق هاتف جيف بيزوس الرئيس التنفيذي لشركة أمازون ووصفت الاتهام بأنه "سخيف".

وتعرض هاتف الملياردير بيزوس للاختراق في عام 2018 بعد تلقي رسالة عبر تطبيق واتساب أرسلت إليه من الحساب الشخصي لولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان حسبما ذكرت صحيفة الجارديان يوم الثلاثاء نقلا عن مصادر. وجاء في التقرير أن الرسالة المشفرة التي أرسلت من الرقم الذي يستخدمه ولي عهد السعودية يعتقد أنها كانت تحوي ملفا به فيروس اخترق هاتف بيزوس واستخرج الكثير من البيانات خلال ساعات.

وقالت سفارة السعودية بالولايات المتحدة في رسالة نشرت على تويتر "التقارير الإعلامية الأخيرة التي تشير إلى أن المملكة وراء اختراق هاتف السيد جيف بيزوس سخيفة. نطالب بإجراء تحقيق في هذه الادعاءات حتى تتجلى الحقائق". ورفضت شركة أمازون التعليق.

وساءت العلاقات بين الرئيس التنفيذي لأمازون والحكومة السعودية منذ أوائل العام الماضي بعد أن لمح إلى استياء السعودية للطريقة التي تناولت بها صحيفة واشنطن بوست التي يملكها بيزوس قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي كان يكتب مقالات للصحيفة.

وقال كبير المستشارين الأمنيين لبيزوس آنذاك إن السعودية اخترقت هاتفه وحصلت منه على معلومات خاصة منها رسائل نصيه بينه وبين مذيعة تلفزيون سابقة ذكرت صحيفة ناشونال إنكوايرر أن بيزوس كان على علاقة بها.