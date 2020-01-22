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أمطار ورياح وحبّات برد مع تأثير "أخدود المنخفض"

الأربعاء 22 يناير 2020 08:54 ص بتوقيت مسقط

أمطار ورياح وحبّات برد مع تأثير "أخدود المنخفض"

مسقط - العمانية

تشير تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة إلى تأثر أجواء شمال السلطنة بأخدود من منخفض جوي ابتداء من مساء اليوم الأربعاء ويستمر حتى بعد غد الجمعة؛ حيث من المحتمل هطول أمطار متفاوتة الغزارة تكون رعدية أحيانا على محافظة مسندم مصحوبة برياح هابطة نشطة وتساقط حبّات البرد وتؤدي إلى جريان الأودية.

وأفادت الهيئة العامة للطيران في المدني في بيان أمس باحتمال أن يكون الطقس غائما جزئيا مع هطول أمطار متفرقة على محافظة البريمي والمحافظات المطلة على بحر عمان، في حين يكون البحر متوسط الموج على معظم سواحل السلطنة ويصل أقصى ارتفاع له مترين. ومن المحتمل أن يعقب الحالة الجوية هبوب رياح شمالية غربية نشطة تصل سرعتها (15- 30 عقدة) ابتداء من مساء بعد غد الجمعة على معظم محافظات السلطنة تؤدي إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وتشكل الصقيع على المناطق الجبلية، كما يصاحبها تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.

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