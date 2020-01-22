الشقصي لـ"الرؤية": اندماج بنك العز الإسلامي و"عمان العربي" يخلق فرصة لتوسيع نطاق العمليات المصرفية

◄ الاندماج ينتج كيانين مصرفيين منفصلين بالكامل

◄ زيادة شبكة "نافذة اليسر" إلى 17 فرعًا بعد الاندماج

◄ الاندماج يوفر منصة مثالية لإنشاء بنك قوي

◄ مساهمو "العز" سيصبحون مساهمين في بنك عمان العربي وإدراجه بسوق مسقط

◄ العلامة التجارية لبنك العز الإسلامي لن تتغير

أكد سلام بن سعيد الشقصي الرئيس التنفيذي لبنك العز الإسلامي، أنَّ الاندماج المقترح بين بنك العز الإسلامي وبنك عمان العربي سيخلق فرصة لتوسيع نطاق العمليات المصرفية بشكل أسرع، وأن هذا الاندماج سوف يُساعد على زيادة عملاء البنكين، واستقطاب العديد من العملاء الجدد على الفور.

وقال الشقصي -في حوار خاص مع "الرؤية"- إنَّ بنية المساهمة في بنك العز الإسلامي ستتغير؛ بحيث سينضم مساهمو بنك العز الإسلامي إلى قائمة مساهمي بنك عُمان العربي، وسيتم دمج نافذة "اليسر" المصرفية الإسلامية -التابعة لبنك عُمان العربي- في بنك العز الإسلامي لإنشاء بنك أكبر. وأضاف أنَّ عملية الاندماج حازت على موافقة هيئة الرقابة الشرعية الخاصة ببنك العز الاسلامي، مشيرا إلى أنَّه سينتج عن الهيكل النهائي -بعد عملية الدمج، وبعد موافقة المساهمين والجهات الرقابية- أن يكون بنك العز الإسلامي مؤسسة تابعة بنسبة 100% لبنك عمان العربي، وسيكون لكل من بنك عمان العربي وبنك العز الإسلامي مجلس إدارة منفصل ومستقل، وسيواصل بنك العز الإسلامي العمل كبنك متوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية تحت إشراف هيئة رقابة شرعية مستقلة.

وإلى نص الحوار..

الرؤية - نجلاء عبدالعال

◄ نود بداية تسليط الضوء على أخبار الاندماج بين بنك العز الإسلامي وبنك عمان العربي؟

- على المستوى الإقليمي والعالمي، تمرُّ البنوك الأصغر حجما بمراحل مختلفة من عمليات الضم؛ الأمر الذي يؤدي لتسليط الضوء حول عمليات الاندماج والاستحواذ؛ ولعلَّ السبب في ذلك هو أنَّ كلا من البنوك الصغيرة والكبيرة تسعى دائما إلى تحقيق أعلى قدر من الكفاء وترشيد التكلفة. وبالتالي؛ كان النمو من خلال عمليات الاندماج والشراء دائمًا خيارًا تتم مناقشته باستمرار في مجلس الإدارة ومستوى الإدارة العليا في بنك العز الإسلامي.

إنَّنا نرى أنَّ هذا الاندماج المقترح بين بنك العز الإسلامي وبنك عمان العربي (الذي يخضع للموافقات النهائية من قبل الجهات الرقابية والمساهمين)، سيخلق فرصةً لتوسيع نطاق عملياتنا بشكل أسرع، وكذلك حتى نكون في متناول الجميع، كما أنَّ هذا الاندماج بطبيعة الحال سوف يُساعدنا على التوسع بشكل أسرع وزيادة عملاء البنكين، وكذلك استقطاب العديد من العملاء الجدد على الفور.

وباعتبار أنَّ بنك العز الإسلامي يملك أقلَّ رأس مال في القطاع المصرفي في السلطنة؛ فمن الصَّعب المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية التي تتَّسم بالتقلبات؛ لذلك فإنَّ هذا الاندماج سوف يوفر لبنك العز الإسلامي رأس مال إضافيا يدعم الجوانب المتعلقة بعمليات التمويل والاستثمارات، كما سيُوفر أيضا انتشارا جغرافيا للعمل على نطاق أوسع، وكذلك زيادة ومضاعفة أصولنا، هذا يعني أننا سنكون قادرين على النمو بشكل أسرع.

◄ هناك مجموعة من الأسئلة حول كيفية اندماج بنك تجاري أو تقليدي مع بنك إسلامي.. هل من الممكن توضيح ذلك؟

- في الواقع والأهم هو الهياكل الناتجة بعد عملية الدمج؛ حيث سينتج عن الاندماج كيانان مصرفيان منفصلان مرخَّصان بالكامل أسوة بالوضع الحالي. سيظل بنك العز الإسلامي متوافقًا مع أحكام الشريعة الإسلامية، وسيستمر بنك عُمان العربي في العمل كبنك تقليدي.

والفرق هو أنَّ بنية المساهمة في بنك العز الإسلامي ستتغير؛ بحيث سينضم مساهمو بنك العز الإسلامي إلى قائمة مساهمي بنك عُمان العربي، وسيتم دمج نافذة "اليسر" المصرفية الإسلامية التابعة لبنك عُمان العربي في بنك العز الإسلامي لإنشاء بنك أكبر. كما أن عملية الاندماج هذه تمت الموافقة عليها من قبل هيئة الرقابة الشرعية الخاصة ببنك العز الإسلامي عبر الفتوى المتوفرة حاليا على الموقع الإلكتروني للبنك، وبالإمكان الاطلاع عليها. وهذه الفتوى توفر إطارا لضمان الحفاظ على الاستمرار في الالتزام الشرعي لبنك العز الإسلامي كأولوية، وحتى يكون بنكا إسلاميا مرخصا كاملا.

وسينتج عن الهيكل النهائي -بعد عملية الدمج، وبعد موافقة المساهمين والجهات الرقابية- بنك العز الإسلامي كمؤسسة تابعة بنسبة 100% لبنك عمان العربي، وسيكون لكل من بنك عُمان العربي وبنك العز الإسلامي مجلس إدارة منفصل ومستقل، وسيواصل بنك العز الإسلامي العمل كبنك متوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية تحت إشراف هيئة رقابة شرعية مستقلة.

◄ وكيف تؤثر عملية الاندماج على عملاء بنك العز الاسلامي؟

- سينتمي عملاء البنك الحاليون إلى بنك أقوى متوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، ومهيأ بالكامل للتعامل مع كل احتياجاتهم المالية، كما سيستفيد العملاء أيضا من عروض المنتجات والخدمات المتخصصة والخدمات الرقمية. وستندمج "نافذة اليسر" للخدمات المصرفية الإسلامية التابعة لبنك عمان العربي بموظفيها وفروعها إلى بنك العز الإسلامي، الذي هو بالأساس بنك إسلامي مرخَّص بالكامل، وستنمو شبكة فروع بنك العز الإسلامي لتصل إلى 17 فرعا (10 فروع لبنك العز الإسلامي حاليا و7 فروع لنافذة اليسر للصيرفة الإسلامية).

وهذا التوسُّع الجغرافي في مختلف أرجاء السلطنة الناتج عن عملية الاندماج، يعدُّ عاملا تكميليًّا ممتازا ومنصة مثالية لإنشاء بنك قوي، وتزويد عملائنا بأفضل الخدمات في جميع أنحاء السلطنة.

ونظرًا لأن القطاع المصرفي يتَّسم بالمنافسة القوية، بمعنى أنَّ كل البنوك تقدم تقريبا خدمات مماثلة في الودائع والتمويل، فإنَّ الميزة الرئيسية ستكون تحسين مستوى المنتجات والخدمات الإضافية الأخرى التي سيوفرها هذا الإندماج، مثل الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال والإنترنت، وخدمات الاستثمار وإدارة الثروات، كما أنَّ هذا الاندماج سيزيد من قدرتنا على تمويل الصفقات التجارية الكبرى والمعاملات المصرفية الدولية.

◄ هل سيكون هناك أي تأثير على المساهمين؟

- النتيجة النهائية لعملية الدمج المحتمل ستؤدي لتكوين بنكين؛ حيث سيظل بنك العز الإسلامي بنكًا إسلاميًّا كاملاً ومملوكًا بالكامل لبنك عُمان العربي، كما سيُواصل بنك عُمان العربي العمل كبنك تقليدي، وسيصبح المساهمون الحاليون لبنك العز الإسلامي مساهمين في بنك عمان العربي، الذي سيصبح شركة مدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية.

ويُتوقع أن يحصل المساهمون على توزيعات أرباح بشكل أسرع على أساس السجل السابق لتوزيعات الأرباح من قبل بنك عمان العربي. أما المساهمون الذين يرغبون في الحصول على أسهم متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، فسوف يتم منحهم خيار امتلاك صكوك ترتبط مباشرة ببنك العز الإسلامي مقابل أسهمهم.

◄ وماذا عن التأثير على الموظفين؟

- ستصبح نافذة اليسر للخدمات المصرفية الإسلامية -التابعة حاليا لبنك عمان العربي- جزءًا من بنك العز الإسلامي؛ مما يعني توفير المزيد من القوى العاملة، إضافة للتوسع في شبكة الفروع.

وبطبيعة الحال، يتمتَّع البنك الأكبر بفرص أكبر للنمو، وسيوفر آفاقا أكبر للتطور المهني للموظفين، كما سيؤدي الدمج أيضًا إلى تعزيز مهارات موظفينا.

◄ وماذا عن العلامة التجارية للكيان الجديد؟

- على مدى الست سنوات الماضية، واصلنا العمل بجد واجتهاد على تطوير علامتنا التجارية، وعندما يأتي الحديث عن الخدمات المصرفية الإسلامية في السلطنة، فإنَّ بنك العز الإسلامي يعدُّ من أوائل الأسماء التي تخطر بالبال فورا فيما يتعلق بالتوعية بهذا النوع من الخدمات المصرفية. وكما ذكرت من قبل، سوف نستمر في العمل كبنك إسلامي متكامل، كما هي الحال اليوم، وسوف نحتفظ باسم علامتنا التجارية على نطاق جغرافي أكبر وأوسع.