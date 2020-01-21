كما نشرت "الرؤية" .. منخفض جوي وموجة باردة في طقس السلطنة

مسقط - الرؤية

قالت المديرية العامة للأرصاد الجوية، إن تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة تشير إلى تأثر أجواء شمال السلطنة بأخدود من منخفض جوي ابتداء من مساء غدا الأربعاء الموافق 22 يناير 2020م ويستمر حتى يوم الجمعة الموافق 25 يناير 2020م، ومن المحتمل هطول أمطار متفاوتة الغزارة تكون رعدية أحيانا على محافظة مسندم مصحوبة برياح هابطة نشطة وتساقط حبات البرد تؤدي إلى جريان الأودية.

وأضافت بأنه من المحتمل أن يكون الطقس غائمًا جزئيا مع هطول أمطار متفرقة على محافظة البريمي والمحافظات المطلة على بحر عمان، في حين يكون البحر متوسط الموج على معظم سواحل السلطنة ويصل أقصى ارتفاع له مترين.





ومن المحتمل أن يعقب الحالة الجوية هبوب رياح شمالية غربية نشطة (15- 30 عقدة) ابتداء من مساء يوم الجمعة الموافق 25 يناير 2020م على معظم محافظات السلطنة تؤدي إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وتشكل الصقيع على المناطق الجبلية، كما يصاحبها تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.

وكانت "الرؤية" قد نشرت منذ يومين توقعات لخبراء أرصاد بتعرض أجواء السلطنة لمنخفض جوي وموجة برد شديدة ..

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