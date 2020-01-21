الثلاثاء, 21 يناير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
23 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

كما نشرت "الرؤية" .. منخفض جوي وموجة باردة في طقس السلطنة

الثلاثاء 21 يناير 2020 11:12 ص بتوقيت مسقط

كما نشرت "الرؤية" .. منخفض جوي وموجة باردة في طقس السلطنة

مسقط - الرؤية

قالت المديرية العامة للأرصاد الجوية، إن تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة تشير إلى تأثر أجواء شمال السلطنة بأخدود من منخفض جوي ابتداء من مساء غدا الأربعاء الموافق 22 يناير 2020م ويستمر حتى يوم الجمعة الموافق 25 يناير 2020م، ومن المحتمل هطول أمطار متفاوتة الغزارة تكون رعدية أحيانا على محافظة مسندم مصحوبة برياح هابطة نشطة وتساقط حبات البرد تؤدي إلى جريان الأودية.

وأضافت بأنه من المحتمل أن يكون الطقس غائمًا جزئيا مع هطول أمطار متفرقة على محافظة البريمي والمحافظات المطلة على بحر عمان، في حين يكون البحر متوسط الموج على معظم سواحل السلطنة ويصل أقصى ارتفاع له مترين.


تقرير الأرصاد

ومن المحتمل أن يعقب الحالة الجوية هبوب رياح شمالية غربية نشطة (15- 30 عقدة) ابتداء من مساء يوم الجمعة الموافق 25 يناير 2020م على معظم محافظات السلطنة تؤدي إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وتشكل الصقيع على المناطق الجبلية، كما يصاحبها تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.

وكانت "الرؤية" قد نشرت منذ يومين توقعات لخبراء أرصاد بتعرض أجواء السلطنة لمنخفض جوي وموجة برد شديدة ..
لقراءة الخبر أضغط هنا .. توقعات بمنخفض جوي وموجة برد شديدة في طقس السلطنة

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

14 ديسمبر 2019

كما نشرت "الرؤية" .. أخدود من منخفض جوي بأجواء السلطنة

المزيد

26 أكتوبر 2018

كما نشرت "الرؤية".. منخفض جوي بطقس السلطنة حتى الثلاثاء المقبل

المزيد

31 أكتوبر 2018

أمطار غزيرة بنخل ووادي المعاول .. وموجة باردة في طقس السلطنة خلال أيام

المزيد

19 يناير 2020

توقعات بمنخفض جوي وموجة برد شديدة في طقس السلطنة

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

كما نشرت "الرؤية" .. منخفض جوي وموجة باردة في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

بالصور.. وفاة شخص في عبري إثر انفجار اسطوانة غاز بأحد المطاعم

المحليات - أخبار

توقعات بأمطار متفرقة على بعض المناطق بالسلطنة

المحليات - أخبار

الفطيسي يبحث مع إدارة "غرفة شمال الباطنة" تحديات قطاع النقل بالمحافظة

الاقتصاد - محلي

أوسمة ونياشين دولية تعكس التقدير العالمي للأدوار التاريخية للسلطان قابوس

المحليات - أخبار

"عمانتل" تؤكد جاهزية شبكتها للهاتف النقال على طريق الشرقية السريع

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

6 مراسيم سلطانيّة رسمت المسار السياسي لجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

توقعات بمنخفض جوي وموجة برد شديدة في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

6 دول عربية تعلن الحداد لمدة 3 أيام على وفاة السلطان قابوس

دولي - أخبار

"الرؤية" تفتح دفتر عزاء أمام القراء

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

50 صورة نادرة لجلالة السلطان قابوس.. من الميلاد حتى الوفاة

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

بالفيديو والصور: مياه الأمطار تقتحم المنازل في مسقط .. وتعدد بلاغات الاحتجاز

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة