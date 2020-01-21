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"الطيران المدني": أخدود جوي على شمال السلطنة ابتداء من الأربعاء

الثلاثاء 21 يناير 2020 11:12 ص بتوقيت مسقط

"الطيران المدني": أخدود جوي على شمال السلطنة ابتداء من الأربعاء

مسقط - العمانية

أكدتْ تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر أنَّ السلطنة ستتأثر بأخدود من منخفض جوي يبدأ من مساء غد الأربعاء، ويستمر حتى يوم الجمعة المقبل.

وقال المركزُ الوطنيُّ -في تقريره- إنَّ السلطنة قد تشهد هطول أمطار متفاوتة تكون رعدية على محافظة مسندم، مصحوبة برياح نشطة، وتساقط لحبات البرد وتؤدي إلى جريان الأودية.

وأفادت الهيئة العامة للطيران المدني -في بيان لها- باحتمالية أنْ يكون الطقس غائمًا جزئيًا مع هطول أمطار متفرقة على محافظة البريمي والمحافظات المطلة على بحر عمان، في حين يكون البحر متوسط الموج على معظم سواحل السلطنة.

وقالت الهيئة إنَّ ارتفاع الموج قد يصل إلى مترين، ومن المحتمل أن يعقب الحالة الجوية هبوب رياح شمالية غربية نشطة تصل سرعتها إلى (15-30 عقدة) ابتداء من مساء يوم الجمعة المقبل على معظم محافظات السلطنة، تؤدي إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وتشكل الصقيع على المناطق الجبلية، كما يصاحبها تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.

وتدعو الهيئة العامة للطيران المدني المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار وجريان الأودية وتدني الرؤية الأفقية والتأكد من حالة البحر قبل ارتياده ومتابعة النشرات الجوية الصادرة عنها.


تقرير الأرصاد

ومن المحتمل أن يعقب الحالة الجوية هبوب رياح شمالية غربية نشطة (15- 30 عقدة) ابتداء من مساء يوم الجمعة الموافق 25 يناير 2020م على معظم محافظات السلطنة تؤدي إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وتشكل الصقيع على المناطق الجبلية، كما يصاحبها تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.

وكانت "الرؤية" قد نشرت منذ يومين توقعات لخبراء أرصاد بتعرض أجواء السلطنة لمنخفض جوي وموجة برد شديدة ..
لقراءة الخبر أضغط هنا .. توقعات بمنخفض جوي وموجة برد شديدة في طقس السلطنة

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