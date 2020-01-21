مسؤول خليجي يتعرّف على مركز الأمن البحري

مسقط - الرؤية

قام صباح أمس العميد الركن بحري عيد عبدالله الكعبي قائد مركز العمليات البحري الموحد بمجلس التعاون لدول الخليج العربية والوفد المرافق له، بزيارة إلى مركز الأمن البحري؛ حيث كان في استقبالهم العميد الركن بحري منصور بن محمد الخروصي رئيس مركز الأمن البحري.

واستمع الضيف خلال الزيارة إلى إيجاز عن مهام وأدوار المركز المتمثلة في إدارة وقيادة عمليات الأمن البحري ضد المخاطر البحرية، ومن بينها عمليات البحث والإنقاذ والحفاظ على البيئة البحرية من مختلف المخاطر، كما اطلع الوفد على الأجهزة والأنظمة الإلكترونية الحديثة المستخدمة في إسناد عمليات الأمن البحري.