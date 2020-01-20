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125 فائزا في سحب ديسمبر بمختلف فروع البنك

1575 فائزا بجوائز "عُمان العربي" في ختام سحوبات برنامج التوفير "حصاد"

الإثنين 20 يناير 2020 08:30 م بتوقيت مسقط

1575 فائزا بجوائز "عُمان العربي" في ختام سحوبات برنامج التوفير "حصاد"

مسقط - الرؤية

اختتم بنك عُمان العربي، أمس، سحوبات برنامج التوفير حصاد للعام 2019م، بالكشف عن قائمة سعداء الحظ لسحوبات شهر ديسمبر، والذين وصل عددهم إلى 125 فائزا من مختلف فروع البنك في السلطنة. ومع اكتمال هذه السحوبات، وصل برنامج حصاد 2019 إلى نهايته بإجمالي فائزين وصل إلى 1,575 فائزا من عملاء البنك.

وقال رشاد بن جعفر الشيخ رئيس إدارة التجزئة المصرفية للأفراد بالوكالة في بنك عمان العربي: يهدف برنامج "حصاد" إلى تعزيز الوعي بأهمية الادخار من أجل بناء مستقبل مالي أكثر استقراراً للفرد والأسرة، ونحن سعداء فعلاً بالنجاح الهائل الذي حققه البرنامج في نسخته الأخيرة للعام 2019م، ونتمنى أن نكون قد أسهمنا في صناعة ذكرى جميلة لعملائنا الأوفياء في مختلف ولايات السلطنة.

ووفرت النسخة الأخيرة من برنامج التوفير "حصاد" فرصاً شهرية لعملاء البنك في جميع المناطق والفروع للفوز بجوائز قيمة تراوجت بين 500 و1000 ريال شهرياً لـ87 فائزا، بواقع فائز واحد على الأقل من كل فرع. إضافة لجائزة 100 ريال عماني لـ10 فائزين من أصحاب حسابات الأطفال الذين هم أقل من 18 عاما، وجائزة بقيمة 100 ريال عماني لـ20 فائزا من أصحاب حسابات الشباب الذين هم ما بين 18-24 عاماً، إلى جانب فائزين في السحب الشهري الخاص بعملاء إيليت بجائزة قدرها 10,000 ريال عماني، والتي تم استبدالها في السحب الأخير لنهاية العام بجائزة كبرى بقيمة 100,000 ريال عماني من نصيب فائز واحد من عملاء إيليت، إلى جانب فائز آخر بجائزة بقيمة 25,000 ريال للفروع.

وأضاف رشاد الشيخ: مع ختام سحوبات "حصاد" للعام 2019م، نتطلع للكشف عن النسخة الجديدة من البرنامج للعام 2020، والتي ستحمل العديد من المفاجآت السارة لعملائنا الأعزاء في كافة فروع البنك، وعليه أشجع كافة العملاء على متابعة الادخار لتعزيز فرصهم بالفوز بالجوائز العديدة التي سيتضمنها البرنامج على مدار العام الجاري مع تمنياتنا للجميع بالحظ الوفير.

ويُعدُّ بنك عمان العربي من أوائل البنوك التي بدأت أنشطتها التشغيلية في السلطنة، كما يحظى بتاريخ طويل من الإنجازات التي يفخر بها الجميع. ويشغّل البنك اليوم شبكة واسعة تضم 65 فرعا ومكتبا تمثيليا، إلى جانب شبكة واسعة من أجهزة  الصرف الآلي والتي تضم 152 جهازا في كافة أنحاء السلطنة. كما يوفر بنك عمان العربي مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية لزبائنه من الأفراد والشركات والمستثمرين على حد سواء.

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