"هواوي" تطرح "Mate 30 Pro 5G" ملك هواتف الجيل الخامس

مسقط - الرؤية

طرحت مجموعة هواوي هاتفها Mate 30 Pro 5G في فعالية خاصة بدبي. ويتمتع الهاتف بقدرات هائلة لدعم شبكات الجيل الخامس 5G، مما يجعله واحداً من هواتف الجيل الخامس الفريدة من نوعها القادرة على دعم وضعيات شبكات الجيل الخامس المستقلة SA وغير المستقلة NSA في الوقت ذاته. وبفضل تصميمه الأيقوني وكاميرته الرئيسية الثنائية بدقة 40 ميجابكسل وبطاريته الكبيرة طويلة العمر ومزاياه الأمنية القوية، يستحق HUAWEI Mate 30 Pro 5G حمل لقب ملك الهواتف الذكية من الجيل الخامس.

وقال جين جياو رئيس مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في الشرق الأوسط وإفريقيا: يجمع هاتف HUAWEI Mate 30 Pro 5G بين أفضل ما توصلت إليه هندسة الهواتف الذكية وابتكارات شبكات الجيل الخامس 5G في جهاز واحد مُذهل من حيث الأداء القوي والتصميم؛ إذ يُتيح معالج Kirin 990 5G للمستخدمين القدرة على الاستمتاع بتجربة لا مثيل لها. أمّا التصميم الخلّاب ونظام التصوير بكاميرا سينمائية فائقة بدقة 40 ميجابكسل بمستشعر الصورة سوبر سينسنجCamera SuperSensing Cine ، ليُمهدان الطريق بنجاح للدخول في حقبة جديدة قائمة على شبكات الجيل الخامس 5G.

ويُسهم الأداء المميز لمعالج كيرين Kirin 990 5G في دعم الاتصال الكامل بشبكات2G/3G/4G/5G، فضلاً عن شبكات الجيل الخامس الغير مستقلة NSA والمستقلة SA. وستتميّز شبكات الجيل الخامس مستقبلاً بالقدرة على الانتقال السلس نحو البنية الخاصة بالشبكات المستقلة، بحيث لا يضطر المستخدمون إلى استبدال هواتفهم عند استخدام HUAWEI Mate 30 Pro 5G.

ويأخذ HUAWEI Mate 30 Pro 5G مفهوم تصميم الهواتف إلى آفاق جديدة وجريئة مستوحاة من شكل الهالة الدائري؛ إذ تُضفي الهالة الحلقية اللامعة لمسة فريدة من الأناقة على الهاتف، بينما تُمثل شاشة HUAWEI Horizon Display المنحنية من الطرفين بزاوية 88 درجة نقلة جديدة من الشاشات المسطحة التقليدية نحو الشاشات الكاملة ثلاثية الأبعاد التي تزود المستخدمين بتجربة فريدة.

وتسمح خاصية العرض على عدة شاشات Multi-screen Collaboration بعرض المعلومات ونقل البيانات ومشاركتها والتحكم بها بين عدة أجهزة مثل حواسيب MateBook وهواتف هواوي الذكية، ما يُلغي بشكلٍ جذري الحواجز بين أنظمة تشغيل Windows وAndroid.