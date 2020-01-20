خبراء "للرؤية": سيرة "برانكو" الذاتية "مقبولة ".. والتقييم يكون بالنتائج والأداء

الرؤية - وليد الخفيف

وصف عدد من الخبراء اختيار المدرب الكراوتي برانكو لقيادة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم بالجيد، مقدرين خبرته الواسعة في المنطقة، معتبرين أنّها إحدى ركائز نجاحه، مثمنين أيضًا تجاربه مع المنتخبات والأندية التي قادها متوسمين خيرًا في قدرته على تحقيق طموحات وتطلعات الجمهور العماني.

وقال المدرب الوطني عبد العزيز الحبسي:"السيرة الذاتية لبرانكو مقبولة، ويتمتع ببعض نقاط القوة التي تعزز نجاحه مثل عمله في المنطقة الخليجية مع السعودية والإمارات فضلا عن فترة عمله الطويلة في إيران سواء مع منتخبها الوطني أو الأندية".

وأضاف الحبسي أنّ من السابق لأوانه تقييم الخيار، مشيرًا إلى أنّ التقييم يبقى مرهونا بنجاح التجربة على مستوى النتائج والأداء، وعلينا أن ننتظر ونعطي المدرب الفرصة الكاملة ومن ثمّ يأتي تقييم الخيار، أمّا التقييم الحالي القائم على السيرة الذاتية فهو تقييم يفتقد لواقع كرة القدم".

وأوضح الحبسي أنّ المدرب يمتلك نقاطا تعزز نجاحه مثل الخبرة المكتسبة من تجاربة الطويلة، لكن هناك مخاوف مثل سنه الكبيرة والتي قد تؤثر على مستوى الطموح ودرجة الاتصال باللاعبين، بالإضافة لاعتماده على الجانب البدني وهو السبب وراء عدم نجاح تجربته مع الأهلي السعودي وانتهت بعد شهرين".

وأشار الحبسي إلى صعوبة المقارنة بين اسم برانكو وباقي الأسماء التي حددتها معايير الاتحاد فليس من الصواب أن أقلص الخيار ليصبح التركيز على مدرسة معينة فسبل ومقومات تطوير كرة القدم واحدة وثابتة بين كل المدارس، وأعتقد أن التفكير في مدرب من أوروبا الشرقية بعينها واستبعاد التعاقد مع مدرب خارج تلك المنطقة يبدو سلبيا".

من جانبه قال المدرب العراقي ثائر عدنان: "يحظى برانكو بسيرة ذاتية جيدة، ويمتلك الخبرة المتراكمة، ولكنني كنت أتمنى أن يكون الاختيار أفضل منذ لك ".

ويرى عدنان - الذي قاد أندية عدة في الدوري الممتاز العماني وحقق مع معظمها حلم التواجد في الأضواء- أن منح الفرصة أمام المدرب لاختيار جهازه المعاون يبدو إيجابيا، لضمان الانسجام داخل الجهاز الفني وهو أمر ضرري لتحقيق النجاح.

وأضاف عدنان: "ينتظر المدرب الجديد مسؤولية العبور للمرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، والتنافس في هذا الاستحقاق المحتدم، لذا يحتاج لدعم ومساندة المنظومة الكروية كلها من أجل إتمام مهمته بنجاح".

وعبّر محلل قناة عمان الرياضية محمد إسماعيل عن رضاه لاختيار المدرب الكرواتي برانكو لقيادة الأحمر واصفًا سيرته الذاتية بالجيدة وخبرته بالمفيدة، مؤكدًا أنّه كان الخيار الأفضل أمام الاتحاد من بين الأسماء المطروحة".

وقال إسماعيل: "أنا من مؤيدي أن يأتي المدرب ومعه الطاقم الفني المعاون، وسيحقق ذلك الانسجام من جهة وسيعزز مستوى الإنتاجية من جهة أخرى، ولا نقلل من كفاءة المدرب الوطني الذي شغل منصب المدرب المساعد لسنوات ولكن الضغط عليه كما حدث في الآونة الأخيرة يدعو إلى تجربة جديدة قد تؤتي أُكلها".

وثمّن إسماعيل عمل اتحاد الكرة وجهوده المتواصلة خلال الفترة الماضية لإدارة هذا الملف الهام عبر لجانه المختصة، وآلية الاختيار المشفوعة بمعايير وصفها بالواقعية.