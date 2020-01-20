مجلس البحث العلمي ينظم حلقة عمل حول المنصّات الأكاديمية

مسقط – الرؤية

بدأ البرنامج الاستراتيجي لبحوث المرصد الاجتماعي في مجلس البحث العلمي باكورة أنشطته البحثية لهذا العام بتنفيذ حلقة عمل للأكاديميين والباحثين من مختلف مؤسسات التعليم العالي في محافظة شمال الشرقية، والتي استضافتها الكلية التقنية بإبراء مطلع شهر يناير الجاري.

وقدم الدكتور سعيد بن سليمان الظفري، مدير البرنامج حلقة عمل بعنوان "المنصات الأكاديمية: استراتيجيات الوصول إلى التميز البحثي" والتي استعرض فيها أهم المنصات الأكاديمية للباحثين والأكاديميين كسبيل لنشر المعرفة، ومشاركة نتائج البحوث العلمية، وتعريف الباحثين من مختلف دول العالم بأبرز النتاجات العلمية التي توصل إليها الباحثون في مختلف مؤسسات التعليم العالي بالسلطنة.

وتطرّقت الحلقة لعدد كبير من الإحصاءات المتعلقة بالنفاد البحثي للباحثين دوليا، وآليات التقييم التي تتبعها المنصّات البحثية لتقييم الإسهامات البحثية، بالإضافة إلى الحديث عن معاملات التأثير للدوريات العلمية وللباحثين، كما اشتملت الحلقة على توضيح آلية الاشتراك في هذه المنصّات الأكاديمية واستراتيجيات تحديث البيانات فيها، وطرق التفاعل مع مرتاديها، وكيفية بناء علاقات بحثية تعزز من البحوث والمشاريع العلمية المشتركة.

وركزت حلقة العمل على استعراض أبرز ملامح منصات (ResearchGate) و (Academia) بالإضافة إلى المنصة العربية (أريد) والتي تعد المنصة العربية الأولى التي تتيح تجمعا علميا وبحثيا للباحثين الذين ينشرون بحوثا علمية باللغة العربية من مختلف دول العالم.