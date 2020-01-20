من هي مفيدة عبد الرحمن التي احتفل "جوجل" بعيد ميلادها ؟

احتفل محرك البحث "جوجل"، اليوم الاثنين، بعيد ميلاد المحامية المصرية، مفيدة عبد الرحمن.

ومفيدة عبد الرحمن محامية مصرية، وأول امرأة تمارس مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية، وأول امرأة ترفع دعوى قضائية أمام محكمة عسكرية في مصر، وأول امرأة ترفع دعوى أمام المحاكم في جنوب مصر.

وقد التحقت بكلية الحقوق في جامعة فؤاد الأول (القاهرة حاليا) عام 1935، وحصلت على بكالوريوس الحقوق عام 1939.

حظيت بشهرة كبيرة من أول قضية رافعت فيها، كانت "قتل غير متعمد"، خاصة بعدما حصلت على حكم البراءة لموكلها.





وحظيت عبد الرحمن بشهرة واسعة أيضا عند دفاعها عن درية شفيق في فبراير 1951، التي اتهمت بتنظيم مسيرة نسائية لمقاطعة البرلمان للمطالبة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمرأة.

وفي عام 1959، أصبحت عضوة في البرلمان المصري لمدة 17 عاما متتالية.

وشاركت خلال عملها في البرلمان في أعمال لجنة تعديل قوانين الأحوال الشخصية، وقوانين تنظم مسائل الأسرة، بما في ذلك الزواج والطلاق وغيرها.

وقد حصلت على لقب "الأم العاملة المثالية"، نظرا لأنها كانت محامية وبرلمانية وناشطة حقوقية وأم لتسعة أبناء.

و توفيت مفيدة عبد الرحمن يوم 3 سبتمبر 2002، عن عمر يناهز الـ88 عاما.