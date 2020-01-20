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"بلومبرج": فرنسا تتوعد الولايات المتحدة بـ"الثأر التجاري"

الإثنين 20 يناير 2020 12:07 ص بتوقيت مسقط

"بلومبرج": فرنسا تتوعد الولايات المتحدة بـ"الثأر التجاري"

ترجمة- رنا عبدالحكيم

توعدت فرنسا الولايات المتحدة بأنها "ستثأر سريعا" إذا فرضت واشنطن المزيد من الرسوم الجمركية على المنتجات الفرنسية، في ظل تصاعد النزاع الضريبي الرقمي بين البلدين.

لكن وزير المالية الفرنسي برونو لو ماير، قال في باريس إنه يرى حلا وسطا محتملا مع الأمريكيين يتجنب حربا تجارية أوسع نطاقا عبر المحيط الأطلسي. وأضاف "إذا لم يكن هناك حل وسط، فسوف نستمر في تطبيق الضريبة الوطنية لدينا". وأضاف "إذا كانت هناك عقوبات أمريكية ضد ضرائبنا، وهي ليست تمييزية؛ فهي تلحق الضرر أيضًا بالشركات الصينية والأوروبية، ويمكننا الاعتماد على دعم المفوضية الأوروبية ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى. إذا كانت هناك عقوبات ضد فرنسا، فسوف يرد الاتحاد الأوروبي بسرعة وبقوة". وتهدد إدارة ترامب بالإضرار بنحو 2.4 مليار دولار من المنتجات الفرنسية من خلال فرض ضرائب على الواردات ردا على ضريبة بنسبة 3% فرضتها فرنسا على العائدات الرقمية لشركات التكنولوجيا الكبرى، بما في ذلك جوجل وأبل وفيسبوك وأمازون. ومن بين المنتجات المستهدفة برسوم تصل إلى 100% عناصر فاخرة مثل النبيذ والجبن والمكياج. وقد وصفها تاجر نبيذ أمريكي بأنه أكبر تهديد لهذه الصناعة منذ الحظر منذ قرن مضى.

واختتم كبير المفاوضين التجاريين في الاتحاد الأوروبي فيل هوجان، رحلته إلى العاصمة الأمريكية ووصف الرئيس دونالد ترامب بأنه "مهووس" بالعجز التجاري للسلع بين الشريكين التجاريين حيث يركز على إعادة انتخابه في نوفمبر. وفقا لهوجان، تبلغ قيمة التجارة عبر الأطلسي في السلع والخدمات أكثر من 3 مليارات دولار في اليوم.

وقال هوجان في واشنطن "يبدو وكأنها علاقة صحية إلى حد ما بالنسبة لي". وأضاف "فلماذا فرض رسوم على منتجات الاتحاد الأوروبي لجعلها أكثر تكلفة لشعبك؟"

ووافق مجلس الشيوخ على اتفاقية دونالد ترامب للتجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا يوم الخميس، حيث منح الرئيس فوزًا سياسيًا كبيرًا في نفس اليوم الذي أدى فيه أعضاء مجلس الشيوخ اليمين الدستورية بصفتهم محلفين في محاكمة عزله.

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