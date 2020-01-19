صور يلاقي هلال القدس الفلسطيني في المُلحق المؤهل لكأس الاتحاد الآسيوي

مسقط - الرؤية

يتطلع نادي صور إلى تخطي عقبة هلال القدس الفسلطيني في مباراة الملحق المؤهل لدور المجموعات ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ويلتقي الطرفان غدًا الثلاثاء في ذهاب الملحق بفلسطين، وتقام مباراة الإياب في 28 من الشهر الجاري على استاد السيب الرياضي.

وكان نادي صور قد استغنى في وقتٍ سابقٍ عن خدمات المُدرب الوطني محمد خميس العريمي، وأسند المهمة لمساعده أحمد الغيلاني الذي سيقود اللقاء المرتقب، فضلا عن تحمّله مسؤولية عودة الفريق إلى الدوري.

ولم يتمكّن النصر من تجاوز عقبة هلال القدس الفلسطيني في الدور التمهيدي بالنسخة الماضية فودّع البطولة بالخسارة من ممثل الكرة الفلسطينية بالخسارة ذهابًا وإيابًا.

وعزز نادي صور فريقه بعدد من الأسماء المحلية والمحترفة لتحقيق هدف العودة لدوري الأضواء مجددًا، تزامنا مع الظهور بشكل مشرف في كأس الاتحاد الآسيوي، بعدما تضاءلت حظوظه في العبور لنصف نهائي الكأس الغالية إثر الخسارة من النهضة بلقاء الذهاب 1-4 .