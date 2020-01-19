تصنيع مواد البناء "من خلايا حية"!

سان فرانسيسكو- العمانية

ابتكر باحثون أمريكيون في مجال علوم البناء في جامعة كولورادو الأمريكية تقنية جديدة تسمح بتصنيع مواد بناء أكثر استدامة تتكون جزئيًا من خلايا حية.

ونقل الموقع الإلكتروني "ساينس ديلي" عن فريق الدراسة قولهم إنَّ "مثل هذه المباني قد يمكنها يوما ما إصلاح الشروخ التي تتعرض لها أو امتصاص المواد الضارة من الهواء، ويمكنها حتى أن تضيء أو تتوهج بناءً على طلب الساكن".

وتعتمد التجربة على خلايا بكتيرية نباتية تحمل اسم "ساينكوكس"، وتستطيع هذه البكتيريا امتصاص ثاني أكسيد الكربون ثم تتوهج وتصنع مادة كربونات الكالسيوم، وهي المكون الرئيسي للحجر الجيري، ثم تحويلها بعد ذلك إلى مادة خرسانية. وأظهرت التجربة أن مواد البناء الجديدة يمكنها أن "تتكاثر" حيث إنهم قاموا بكسر أحد هذه القوالب إلى نصفين، ووجدوا أن كلا النصفين قادر على النمو ليصبح قالب طوب كاملا مرة أخرى.