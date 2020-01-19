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بمناسبة تولي مقاليد الحكم

جلالة السلطان يتلقى مزيدًا من برقيّات التهاني من قادة الدول وكبار المسؤولين في العالم

الأحد 19 يناير 2020 08:18 م بتوقيت مسقط

جلالة السلطان يتلقى مزيدًا من برقيّات التهاني من قادة الدول وكبار المسؤولين في العالم

مسقط - العمانية

 

تلقّى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم- حفظه الله ورعاه- مزيدًا من برقيات التهاني بمناسبة تولي جلالته مقاليد الحكم، من عدد من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الشقيقة والصديقة، ومن أولياء العهد.

وتلقى جلالته برقيات تهانٍ من كل من: صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وفخامة الرئيس الدكتور برهم أحمد صالح رئيس جمهورية العراق، وفخامة الرئيس محمد عبدالحميد رئيس جمهورية بنجلاديش الشعبية، وفخامة الرئيس خالتما باتولغا رئيس منغوليا، وجلالة الملك ماها فاجيرا لونجكورن ملك تايلند، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة حاكم إمارة الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة حاكم إمارة عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة حاكم إمارة الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة حاكم إمارة أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة حاكم إمارة رأس الخيمة، وسمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد إمارة عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد إمارة أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد إمارة رأس الخيمة، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم إمارة عجمان، ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة قطر، ودولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند.

أعربوا فيها عن خالص تهانيهم وصادق تمنياتهم لجلالته بموفور الصحة والسعادة، والتوفيق في مواصلة المسيرة المباركة التي بدأها- المغفور له بإذن الله تعالى- جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور- رحمه الله- وقيادة الشعب العماني للمزيد من التقدم والرقي والازدهار.

هذا وقد ردَّ جلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه- على المهنئين لجلالته بهذه المناسبة، مُعربًا لهم عن بالغ شكره وتقديره على ما عبّروا عنه من تهانٍ خالصة وتمنيات طيبة ومشاعر نبيلة، داعيًا الله ّعز وجل أن يديم عليهم الصحة والعافية ومديد العمر.

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