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"واحة عُمان" تكافئ عملاءها الأوفياء حتى 3 فبراير

الأحد 19 يناير 2020 08:03 م بتوقيت مسقط

"واحة عُمان" تكافئ عملاءها الأوفياء حتى 3 فبراير

 

مسقط – الرؤية

احتفلت "واحة عُمان"، علامة المياه الرائدة في السلطنة والمُنتَجة والمُوزَعة بواسطة شركة مياه الواحة، بالعام الجديد من خلال عرض "امسح واربح" لمكافأة عملائها. وينظم عرض "امسح واربح" بالتعاون مع أكبر سلسلة هايبرماركت في الشرق الأوسط "لولو". ومن خلال العرض الترويجي، تشجع واحة عُمان المزيد من العملاء على شراء منتجاتها، حيث ينال زبائنها فرصة للفوز بجوائز مميزة عند شرائهم لكرتون أو حزمة من مياه واحة عُمان في الفترة بين 3 يناير وحتى 3 فبراير 2020.

وللاشتراك في العرض، يشتري العميل كرتونا أو حزمة من مياه واحة عُمان، واستلام بطاقة "امسح واربح" من قسم خدمة عملاء لولو هايبرماركت عند تقديم فاتورة الشراء ومسح البطاقة للفوز بجوائز رائعة مثل آيفون إكس آر وكمبيوتر محمول لينوفو وعملة ذهبية 22 قيراط 4 جرام وقسائم هدايا من اللولو بقيمة 10 ريالات.

ويطبق العرض حصرياً على المقيمين في السلطنة، ويمكن للزبائن المشاركة أكثر من مرة لزيادة فرصهم في الفوز بالجوائز. ويجب على الفائزين تقديم بطاقة "امسح واربح" مع إثبات الشراء وإثبات الهوية لاستلام الجائزة. وقال إن إس إس سوبرامانيان، المدير العام لمجموعة شركة مياه الواحة: ملتزمون بمكافأة عملائنا الأوفياء ورد الجميل لهم من خلال هذه العروض الترويجية المثيرة. ونبعث من خلال العرض أطيب الأمنيات لعملائنا بمناسبة العام الجديد.

وتُعرف واحة عُمان بأنها علامة المياة المفضلة في السلطنة وذلك بفضل جهودها المستمرة لمكافأة عملائها من خلال تقديم عروض ترويجية جذابة. وتتميز علامة المياه بتركيبتها المتوازنة وتتوفر في مجموعة من العبوات المريحة عبر شبكات البيع بالتجزئة مع خدمة التوصيل للمنازل والمكاتب التي تعمل في فروع مجهزة بأحدث التقنيات والموزعة في مختلف أنحاء السلطنة. وبفضل تقنية المعالجة الكاملة وخط الإنتاج المتطور لضمان أعلى مستويات النقاء والجودة، تقدم واحة عُمان منتجات استثنائية ومضمونة لإرضاء العملاء على الدوام. وعلى مدى أكثر من 25 عاماً من الخبرة الواسعة والسمعة الطيبة في توفير مياه الشرب النقية لآلاف المستهلكين، أصبحت واحة عُمان خلال مدة قصيرة علامة مياه الشرب الأولى في عُمان.

 

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